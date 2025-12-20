Tedesco'dan Eyüpspor galibiyeti sonrası itiraf: 'Görünce şok olduk'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 17. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco basın toplantısında soruları yanıtladı.





Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde;

'Skor daha farklı olabilirdi'

"İyi bir maç çıkardık. Oyunu iyi kontrol ettik. Galibiyeti hak ettik. Skor daha farklı olabilirdi. Bugün iyi bir rakibe karşı oynadık, ellerinden geleni yaptılar. Direkten dönen pozisyonda şanslıydık. Mantalitemiz, topun bizde kalması ve rakibi koşturmaktı. İkinci gol de tamamen oyuncularımın kalitesinin ürünü."





'İyi bir takım, iyi bir kulübümüz var'

"İlk yarı henüz bitmedi, kupa maçı var. Ondan sonra önümüzde yürümemiz gereken uzun bir yol var. İyi bir takım, iyi bir kulübümüz var. Birlikte olmaktan keyif alıyoruz. Bu çok önemli. Bu şekilde devam etmeliyiz. Her maç zor. Henüz işin başındayız."





'Haberleri görünce şok olduk'

"Bugün bizler için özel bir gündü. Hepimiz haberleri görünce şok olduk. Bizler bir aileyiz ve aile bireylerini umursuyoruz. Bizler için, çalışanlar için kolay değildi. Ama bugün doğru cevabı verdiğimizi düşünüyorum. Bizler sahaya odaklandığımızı göstererek bunu sahaya yansıtabiliriz. Oyuncular da bunu gösterdiler. Şartlar ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın 'Biz buradayız' mesajını verdiler. Bizim yapmamız gereken şey maçlara odaklanmak. Bizler aile bireylerimizi umursuyoruz. Umuyoruz ki bu süreç en kısa sürede çözülür. Maçtan sonra da soyunma odasındaki atmosfer çok pozitifti."





'Gösterdiği performanstan çok mutluyum'

"Talisca sadece çok fazla gol atmıyor, aynı zamanda önemli goller atıyor. 1-0'ı bulduğunuz goller her zaman önemlidir. Bugün de 1-0'ı bulana kadar performansımızı üst seviyeye çıkarmıştık. Talisca da üst seviye bir golcü. Bazı maçlarda asist de yaptı. Gösterdiği performanstan çok mutluyum. Bizim için önemli bir oyuncu. Onun adına çok mutluyum."



















