Tedesco'yu sevindiren gelişme: Maç öncesi son idmana çıktı

Süper Lig 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Sidiki Cherif sakatlığını atlattı ve takımla birlikte çalıştı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.
Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla sona erdi.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Sidiki Cherif sakatlığını atlattı ve takımla birlikte çalıştı. Cherif'in Gençlerbirliği maçının kadrosunda olması bekleniyor.
Fenerbahçe, yarın Chobani Stadı'nda saat 20.00'de Gençlerbirliği ile karşılaşacak.