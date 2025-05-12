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Tekerlekli sandalye tenisinde Dünya Kupası tamamlandı: Kupalar sahiplerini buldu

Tekerlekli sandalye tenisinde Dünya Kupası tamamlandı: Kupalar sahiplerini buldu

Metin Kanlıkoyak
08:4612/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Tekerlekli Sandalye Dünya Takım Kupası’nda heyecan dolu mücadelelerin ardından şampiyonlar kupalarına kavuştu.
Tekerlekli Sandalye Dünya Takım Kupası’nda heyecan dolu mücadelelerin ardından şampiyonlar kupalarına kavuştu.

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleşen Dünya Takım Kupası’nda dört kategoride büyük heyecan yaşandı. Turnuvada Hollanda, Japonya ve Büyük Britanya şampiyonluk ipini göğüsledi.

ITF takvimindeki en prestijli tekerlekli sandalye tenis turnuvalarından biri olan Dünya Takım Kupası, Türkiye’nin beşinci kez ev sahipliğiyle tamamlandı. 6-11 Mayıs tarihleri arasında Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen organizasyonda 20 ülkeden 44 takım kıyasıya mücadele etti.

Quad kategorisinde Brezilya'yı 2-0 mağlup eden Hollanda, şampiyonluğa uzanırken, Kadınlar kategorisinde Japonya’yı 2-1 ile geçen yine Hollanda ipi göğüsledi. Erkekler kategorisinde ise Şili'ye karşı 2-0’lık net bir galibiyet alan Japonya şampiyon oldu. Junior kategorisinin kazananı ise ABD’yi 2-0 yenen Büyük Britanya oldu.

Türkiye'nin üç farklı kategoride yer aldığı turnuvada milli takımlarımız, Quad kategorisinde 8’inci, kadınlarda 11’inci, erkeklerde ise 14’üncü sırada yer aldı.

#Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası
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