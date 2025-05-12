Tekerlekli sandalye tenisinde Dünya Kupası tamamlandı: Kupalar sahiplerini buldu

ITF takvimindeki en prestijli tekerlekli sandalye tenis turnuvalarından biri olan Dünya Takım Kupası, Türkiye’nin beşinci kez ev sahipliğiyle tamamlandı. 6-11 Mayıs tarihleri arasında Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen organizasyonda 20 ülkeden 44 takım kıyasıya mücadele etti.

Quad kategorisinde Brezilya'yı 2-0 mağlup eden Hollanda, şampiyonluğa uzanırken, Kadınlar kategorisinde Japonya’yı 2-1 ile geçen yine Hollanda ipi göğüsledi. Erkekler kategorisinde ise Şili'ye karşı 2-0’lık net bir galibiyet alan Japonya şampiyon oldu. Junior kategorisinin kazananı ise ABD’yi 2-0 yenen Büyük Britanya oldu.