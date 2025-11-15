Tekke’nin aklı sakatlarda

Sezonun 13. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor’da sakatlıkların yanı sıra takımdaki eksikler teknik direktör Fatih Tekke’nin canını sıkıyor. Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kartla iki maç ceza alan Bouchouari’nin yanı sıra yine aynı maçta sakatlanan Savic ile hafta içi antrenmanında sakatlandığı için Alanyaspor maçında forma giyemeyen Batagov’un yokluğunda özellikle savunma kurgusu üzerine yoğunlaşan genç teknik adam sakatlardan gelecek iyi haberleri bekliyor.

Daha önce ayak bileğinde ağrı hissetmesine rağmen Galatasaray ve Alanyaspor maçlarında forma giyen kaleci Onana’nın Kamerun Milli Takımı kampında yine ağrıları olmasına rağmen kamptan ayrılmaması Tekke’nin endişelerini arttırdı. Milli aradan sonraki Başakşehir maçında Savic ile Batagov’un olmamasının sadece savunma bloğunda değil, takım savunmasında da önemli eksik olduğuna dikkat çeken Tekke, sağlık ekibinden bu oyuncuların durumları ile ilgili sürekli bilgi alıyor.