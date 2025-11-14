Fırtına önüne bakıyor

Süper Lig’de geride kalan 12 haftada topladığı 25 puanla milli araya üçüncü sırada giren Trabzonspor, yeni dönem için hazırlıklara başladı. Milli aradan sonra ilk yarının sonuna kadar Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan bordo-mavili takımda teknik direktör Fatih Tekke, zor bir periyoda gireceklerini belirterek, her maçı tek tek planlayıp, düşünerek bu periyottan başarılı bir şekilde çıkarak, ligin ilk yarısını zirve yarışı içinde tamamlamak istediklerini söyledi.