Fırtına önüne bakıyor

Süper Lig’de milli araya üçüncü sırada giren Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke, oyunu geliştirerek yollarına devam edeceklerini belirterek, geride kalan maçlara takılıp kalmadan yeni dönemde başarılı olmak istediklerini söyledi.
Süper Lig’de geride kalan 12 haftada topladığı 25 puanla milli araya üçüncü sırada giren Trabzonspor, yeni dönem için hazırlıklara başladı. Milli aradan sonra ilk yarının sonuna kadar Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan bordo-mavili takımda teknik direktör Fatih Tekke, zor bir periyoda gireceklerini belirterek, her maçı tek tek planlayıp, düşünerek bu periyottan başarılı bir şekilde çıkarak, ligin ilk yarısını zirve yarışı içinde tamamlamak istediklerini söyledi.
EKSİKLERİ GİDERECEĞİZ
Geride kalan maçlara takılıp kalmayacaklarını fakat eksiklerini de gidererek milli aradan sonra lige yeniden başlamak istediklerini belirten Tekke, “Oyunumuzu geliştirerek eksiklere takılıp kalmadan, yolumuza devam etmek istiyoruz. Milli aradan sonra sakat oyuncularımızın da dönmesini bekliyoruz. Düşünce ve oynama isteğinde bütünlüğümüzü her zaman koruyoruz. Oyuncu bütünlüğünü de sağlarsak ligin ilk yarısındaki son periyodu başarılı bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.