Altay, Eskişehirspor'u 6-0 mağlup etti (ÖZET)

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Altay sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 kazandı. Altay'a galibiyeti getiren golleri; 29, 33, 45 ile 48. dakikalarda Paixao, 53. dakikada Erhan Çelenk ve 68. dakikada Kappel attı.

Maçtan dakikalar

28. dakikada Ziya Alkurt’un uzun pasıyla defans arkasına sarkan Paixao, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0

33. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde İbrahim Öztürk kafayla topu havalandırdı. Havalanan topa yükselen Paixao, meşin yuvarlağı kalenin solundan filelerle buluşturdu. 2-0

35. dakikada sağ kanattan atak yapan Altay’da Kappel’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Erhan Çelenk, düz bir vuruşla meşin yuvarlağı yerden ağlara yolladı. 3-0

38. dakikada sağ kanattan Kappel ile atağa çıkan Altay’da ceza sahası içinde topu önünde bulan Paixao şutunu attı ancak Eskişehirspor defansı kale çizgisinden topu uzaklaştırdı.

45. dakikada sol kanattan yüklenen Altay’da Ziya Alkurt’un ceza sahası içine verdiği pasla topla buluşan Paixao, sağ ayağının ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalenin solundan filelerle buluşturdu. 4-0

Derbide kazanan çıkmadı (ÖZET) Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar puanını 7'ye, sarı-lacivertliler ise 5'e yükseltti.Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Fenerbahçe ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.Derbide sahaya meşale atıldıSüper Lig’in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanırken, maçta ilginç bir olay yaşadı. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan müsabakanın 7. dakikasında sarı-kırmızılıların hücum ettiği anda, dışarıdan sahaya meşale atıldı. Yeşil zemine düşen meşale daha sonra kimseye zarar vermeden sahanın kenarına çıkarıldı.Karşılaşmanın dakika dakika özeti7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taylan’ın sert şutunu kaleci Altay kornere çeldi.18. dakikada Caner’in sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Gökhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.20. dakikada Omar’ın sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Arda’nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Altay topu iki hamlede kontrol etti.20. dakikada Gökhan’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Valencia’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.26. dakikada Feghouli’nin pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Linnes’in plase vuruşunu kaleci Altay kornere çeldi.İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.52. dakikada Deniz’in ceza yayı üzerinden yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin sağından dışarıya gitti.59. dakikada Feghouli’nin pasında Caner’den seken topu alan Belhanda’nın ceza sahası dışından yapığı vuruşta meşin yuvarlak dışarıya çıktı.63. dakikada Lemos’un kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin solunda dışarıya gitti.65. dakikada Arda’nın sol kanattan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Altay topu kurtardı.73. dakikada Babel’in ara pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Emre’nin vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kurtardı.Karşılaşma 0-0 sona erdi.Galatasaray, Fenerbahçe özet izleGalatasaray, Fenerbahçe derbisinin özetini izlemek için tıklayınız.Beşiktaş savunması dağıldı, Konyaspor farka gitti

48. dakikada sağ kanattan hızlı atak yapan Altay’da Kappel ceza sahası içine girerek topu altıpas üzerine gönderdi. Paixao, gelen topu tek vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 5-0

53. dakikada orta alandan yüklenen Altay’da Ziya Alkurt kaleye şutunu gönderdi ancak top direkten oyun alanına döndü.

61. dakikada sağ kanattan gelişen Eskişehirspor atağında ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleyi gören Halil İbrahim Öner’in şutunda kaleci Burak Öğür topu güçlükle kornere çeldi.

68. dakikada orta alandan kontra atağa çıkan Altay’da Regattin’in pasıyla ceza sahasına sağ taraftan giren Kappel, aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. 6-0

Mücadeleyi Altay 6-0 kazandı.

Altay Eskişehirspor özet izle

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Manchester City, sahasında Leicester City'ye farklı kaybetti (ÖZET) Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Manchester City, 4. dakikada Riyad Mahrez'in ağları sarmasıyla 1-0 öne geçti. Leicester City'de Jamie Vardy, ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından takımına penaltı vuruşu kazandırdı. Topun başına geçen Vardy, 37. dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.İkinci yarıda üst üste ataklar geliştiren Leicester City, 54. ve 58. (penaltıdan) dakikalarda Vardy, 77. dakikada James Maddison ve 88. dakikada penaltıdan Youri Tielemans'ın golleriyle mücadeleden 5-2 galip ayrıldı. Manchester City'nin ikinci golünü, 84. dakikada Nathan Ake kaydetti.Vardy, ikisi penaltıdan olmak üzere attığı 3 golle "hat-trick" yaparak galibiyette başrolü oynadı. Çağlar 11'de başladı, Cengiz kadroda yer almadıLeicester City'de, mücadelenin 47. dakikasında sarı kart gören milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Yeni transfer Cengiz Ünder ise takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.Lige 3'te 3 yaparak başlayan Leicester City, 9 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Manchester City ise 3 puanda kaldı.Manchester City-Leicester City özet izleManchester City-Leicester City özetiniz izlemek için tıklayınız.Southampton Tottenham maçı tarihe geçti: 4 gol, 4 asist (ÖZET)



