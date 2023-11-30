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Spor

TFF açıkladı: 7 kulübe 3 puan silme cezası

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Kulüp Lisans Kurulu; Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 1.Lig ekiplerinden Altay, Giresunspor, Erzurumspor FK, 2.Lig ekibi Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor A.Ş kulüplerine 3 puan tenzili cezası verdi.

22:06 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 22:11 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TFF Kulüp Lisans Kurulu

TFF Kulüp Lisans Kurulu

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 7 kulübe 3 puan cezası verdi


TFF'den yapılan açıklama:

"TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.


Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Trendyol Süper Lig' den Mondihome Kayserispor, Trendyol 1. Lig'den Altay, Bitexen Giresunspor, Erzurumspor FK, TFF 2. Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor A.Ş kulüplerine 3 puan tenzili cezası verdi"






#TFF
#Kulüp Lisans Kurulu
#Kayserispor
#Ceza
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