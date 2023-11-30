TFF açıkladı: 7 kulübe 3 puan silme cezası

TFF Kulüp Lisans Kurulu
Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 7 kulübe 3 puan cezası verdi
"TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.
Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Trendyol Süper Lig' den Mondihome Kayserispor, Trendyol 1. Lig'den Altay, Bitexen Giresunspor, Erzurumspor FK, TFF 2. Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor A.Ş kulüplerine 3 puan tenzili cezası verdi"