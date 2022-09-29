TFF açıkladı: Amedspor'un sahası 2 maçlığına kapatıldı

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amedspor - Bursaspor maçında yaşanan skandal olaylar sebebiyle ev sahibi takıma 2 maç seyircisiz oynama yasağı ve bir miktar para cezası verdi. Futbolseverler, TFF'nin verdiği bu cezayı, yaşanan skandal olaylara göre çok az buldu.
PFDK'nın Amedspor'a verdiği cezalar şu şekilde:
- İki resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 140 bin TL para cezası,
- Çeşitli statülere aykırılık ve TFF izni olmadan canlı yayın sebebiyle ihtar,
- Merdin boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle 16 bin TL para cezası.
Ne olmuştu?
Ev sahibi ekibin taraftarları müsabaka öncesi ve sonrası Bursasporlu futbolculara yabancı madde atmış, tribünlere ise sözde Kürdistan paçavraları sokarak provokasyon yapmıştı.