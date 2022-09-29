TFF açıkladı: Amedspor'un sahası 2 maçlığına kapatıldı TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amedspor - Bursaspor maçında yaşanan skandal olaylar sebebiyle ev sahibi takıma 2 maç seyircisiz oynama yasağı ve bir miktar para cezası verdi. Futbolseverler, TFF'nin verdiği bu cezayı, yaşanan skandal olaylara göre çok az buldu.

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