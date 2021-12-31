Spor TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı 2011 Süper Kupa maçı oynanacak mı?
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TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı: 2011 Süper Kupa maçı oynanacak mı?

Fenerbahçe Kulübü, 2010-11 sezonunda oynanmayan Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa maçının oynanması için federasyona talepte bulunmuştu. Beşiktaş'ın da desteklediği fikir için TFF Başkanı Nihat Özdemir'den olumlu mesaj geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı: Fenerbahçe-Beşiktaş 2011 Süper Kupa maçı oynanacak mı?
TFF Başkanı Nihat Özdemir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2010-11 sezonunda oynanması gereken TFF Süper Kupa maçı hakkında konuştu. Geride bıraktığımız günlerde Fenerbahçe, karşılaşmanın oynanmasını istemiş ve Beşiktaş da destek vermişti.

"Benim görüşüm olumlu"

Spor Arena'da yer alan habere göre Başkan Özdemir, Fenerbahçe'nin yaptığı başvurunun kendilerine ulaştığını ve bu fikre olumlu baktığını söyledi. Nihat Özdemir, "Başvuruyu yönetim kurulu toplantısında değerlendirip karar vereceğiz. Benim kişisel görüşüm olumlu. Bu maç oynanabilir. Böyle bir kupa maçı Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri için yeni bir gelir kaynağı olur" ifadelerini kullandı.

  • Beşiktaş destekledi
  • Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ yaptığı açıklamada, maçı oynamak istediklerini söyledi. Kocadağ, “Sonuçta karar bizim elimizde değil. Türkiye Futbol Federasyonu bu yönde karar verirse biz tabii ki oynamak isteriz” dedi.

Fenerbahçe Süper Kupa için TFF'ye talepte bulundu
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Fenerbahçe Süper Kupa için TFF'ye talepte bulundu
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