TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı: 2011 Süper Kupa maçı oynanacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2010-11 sezonunda oynanması gereken TFF Süper Kupa maçı hakkında konuştu. Geride bıraktığımız günlerde Fenerbahçe, karşılaşmanın oynanmasını istemiş ve Beşiktaş da destek vermişti.

"Benim görüşüm olumlu"

Spor Arena'da yer alan habere göre Başkan Özdemir, Fenerbahçe'nin yaptığı başvurunun kendilerine ulaştığını ve bu fikre olumlu baktığını söyledi. Nihat Özdemir, "Başvuruyu yönetim kurulu toplantısında değerlendirip karar vereceğiz. Benim kişisel görüşüm olumlu. Bu maç oynanabilir. Böyle bir kupa maçı Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri için yeni bir gelir kaynağı olur" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş destekledi

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ yaptığı açıklamada, maçı oynamak istediklerini söyledi. Kocadağ, “Sonuçta karar bizim elimizde değil. Türkiye Futbol Federasyonu bu yönde karar verirse biz tabii ki oynamak isteriz” dedi.