TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 4 büyük takıma teklif: "Primi almayın"

Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın ihalesi sona erdi ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir önderliğinde değerlendirme toplantısı yapıldı. Bu görüşmeye TFF Başkanı Özdemir'in 4 büyük takımdan isteği damga vurdu.

Rakam çok düşük

8 yayın paketinin tamamına talip olan beIN Sports 2.1 milyar TL ve yüzde 10’luk artış ile son teklifini iletirken Saran Medya ise 120 milyon dolar ve dekoder satışlarıyla toplamda 3 milyar TL’yi bulabilecek bir öneride bulunmuştu. Spor Arena'nın haberine göre TFF Başkanı Nihat Özdemir, 4 Büyükler’e hitaben Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na bir teklifte bulundu.

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"Prim almayın"

Başkan Özdemir, "Bir sezon için şampiyonluk primlerini almayın. Anadolu kulüplerin gelirlerinin yüzde 80’ini yayın geliri oluşturuyor ama sizin gelirlerinizin sadece yüzde 20-25’i yayın geliri. Dolayısıyla siz bu şampiyonluk primlerini almazsanız bu sene itibari ile 16 kulübün yayın gelirinden zararı olmayacak. Çünkü teklif edilen rakam çok düşük. Siz böyle bir fedakarlık gösterirseniz bu zorluğu aşarız" dedi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu teklife net bir yanıt vermedi. 4 büyük takımın kendi arasında yapacağı toplantı sonrasında TFF'ye cevaplarını vermesi bekleniyor.

1 yıllık fedakarlığın değeri 260 milyon TL

Geride bıraktığımız sezon sonunda Galatasaray 250 milyon TL yayın geliri alırken bu rakamın 92 milyon TL’sini (%27) şampiyonluk payı oluşturuyordu. 228 milyon TL alan Fenerbahçe 80 milyon (%37), 230 milyon kazanan Beşiktaş 63 milyon (%35), 156 milyon TL elde eden Trabzonspor da 25 milyon TL (%18) şampiyonluk primi elde etti.

SPOR Süper Lig yayın ihalesinde son teklif ortaya çıktı

SPOR Süper Lig yayın ihalesi kararı ertelendi



