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Thomas Tuchel: "Klopp favori değilmiş gibi davranmada ustadır"

Thomas Tuchel, Chelsea'nin FA Cup finalinde Liverpool ile oynayacağı mücadelede öncesi değerlendirmelerde bulundu. Tuchel, çok fazla destek alamayacaklarının farkında olduklarını ve Jürgen Klopp'un bu tür anlarda favori değilmiş gibi davrandığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Thomas Tuchel: Klopp favori değilmiş gibi davranmada ustadır
​Thomas Tuchel ve Jürgen Klopp

FA Cup finalinde Liverpool ile oynayacakları maçı değerlendiren Thomas Tuchel, açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı rakibi Klopp hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Tuchel, "Jürgen Klopp, Borussia Dortmund'u çalıştırırken herkes onları seviyordu. Şimdi Liverpool'u çalıştırıyor ve tüm ülke Liverpool'a sempati besliyor" dedi.

"Dünyanın en iyi koçlarından birisi"

"Klopp, favori değilmiş gibi davranmanın ustadır. Villarreal'e ve Benfica'ya karşı bile, insanları kendilerinin mazlum durumda olduğuna ikna edebildi. Bunu her zaman yapıyor. Sempatisinin sebebi bu. Kıskanılacak bir şey yok. Klopp harika bir adam, komik bir adam, dünyanın en iyi koçlarından birisi."

"Ülkenin sempatisini kazanmak istemiyoruz. Biz, kupayı almak istiyoruz"

“Dortmund ile çalıştığında tüm ülke Dortmund'u sevdi. Şimdi Liverpool'u çalıştırıyor ve tüm ülkenin Liverpool'u sevdiğini hissediyorsunuz. Bu onun için büyük bir itibar ve ona karşı bir takımla oynarsanız bununla uğraşırsınız. Ancak, bu her zaman eğlencelidir ve eğer 'kötü adamlar' olmamız gerekiyorsa oluruz. Bizim için sorun değil. Biz o rolü alıyoruz. Yarın ülkenin sempatisini kazanmak istemiyoruz. Biz, kupayı almak istiyoruz."

"Mükemmel bir gün geçirirseniz çözümler bulabilirsiniz"

“Şanslara izin veriyorlar. Bunu kanıtladık. İngiltere Lig Kupası finalinde büyük bir şansımız vardı. Diğer takımların forvetlerini, açık ara en çok ofsayta sokan takım onlar. Bu oyunu en iyi şekilde oynamalarının sebebi, top üzerinde her zaman baskı kurmaları. Bu alanlardan yararlanmak çok zor, çünkü mükemmel zamanlamaya ihtiyacınız var. Ancak, mükemmel bir gün geçirirseniz çözümler bulabilirsiniz."

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