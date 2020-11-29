SERİE A

Tolgay Arslan Süper Lig'de 113 maçta yapamadığını Serie A'da yaptı

Serie A'nın 9. haftasında Lazio ve Udinese karşı karşıya geldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tolgay Arslan'ın ilk 11'de başladığı karşılaşmada gösterdiği iyi performans dikkat çekerken, tecrübeli futbolcu maçın 18. dakikasında topu ağlara göndererek Serie A kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tolgay Arslan, Udinese formasıyla ilk golünü attı.

Tolgay Arslan, Udinese formasıyla ilk golünü attı.

2015’te 400 bin Euro karşılığında Hamburg’dan Beşiktaş’a transfer olan ve 4,5 sezon siyah beyazlı formayı terlettikten sonra Ersun Yanal’ın ısrarlarıyla geçtiğimiz yılın devre arasında Fenerbahçe’ye imza atan Tolgay Arslan, bu sezonun sonunda da Serie A ekiplerinden Udinese'nin yolunu tutmuştu.

Tolgay Arslan 8 maça çıktığı Udinese'de bugün harika bir gole imza attı. 30 yaşındaki futbolcu, Lazio deplasmanında 3-1 kazandıkları maçta takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

  • Udinese formasıyla Serie A'daki ilk golünü atan Tolgay Arslan, daha önce Süper Lig kariyerinde çıktığı 113 maçta fileleri havalandıramamıştı.

İşte Tolgay Arslan'ın attığı klas gol;

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