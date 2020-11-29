Tolgay Arslan Süper Lig'de 113 maçta yapamadığını Serie A'da yaptı

2015’te 400 bin Euro karşılığında Hamburg’dan Beşiktaş’a transfer olan ve 4,5 sezon siyah beyazlı formayı terlettikten sonra Ersun Yanal’ın ısrarlarıyla geçtiğimiz yılın devre arasında Fenerbahçe’ye imza atan Tolgay Arslan, bu sezonun sonunda da Serie A ekiplerinden Udinese'nin yolunu tutmuştu.

Tolgay Arslan 8 maça çıktığı Udinese'de bugün harika bir gole imza attı. 30 yaşındaki futbolcu, Lazio deplasmanında 3-1 kazandıkları maçta takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Udinese formasıyla Serie A'daki ilk golünü atan Tolgay Arslan, daha önce Süper Lig kariyerinde çıktığı 113 maçta fileleri havalandıramamıştı.

İşte Tolgay Arslan'ın attığı klas gol;