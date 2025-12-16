Yeni Şafak
Tomiyasu Ajax'a kiralandı

Takehiro Tomiyasu
Takehiro Tomiyasu

Hollanda ekiplerinden Ajax, Japon savunma oyuncusu Takehiro Tomiyasu'yu sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekiplerinden Ajax, Japon savunma oyuncusu Takehiro Tomiyasu'yu sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.


Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Arsenal forması giyen ve bonservisi elinde bulunan 27 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı kaydedildi.


Ajax'ın futbol direktörü Marijn Beuker, Tomiyasu transferiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, Japon oyuncunun birçok üst düzey ligde forma giydiğini belirterek, "İki ayağı da iyi olan bir defans oyuncusu. Tomiyasu ile nispeten genç ama çok yetenekli kadromuza kısa vadede daha fazla denge getirebilecek bir oyuncu kazandığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.






