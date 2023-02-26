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Spor

Toprak Razgatlıoğlu ikinci yarışı tamamlayamadı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonunun ilk etabı Avustralya'daki ikinci yarışını tamamlayamadı.

11:03 . 26/02/2023 Sunday
AA
Toprak Razgatlıoğlu

Toprak Razgatlıoğlu

Melbourne kentindeki 4.445 kilometrelik Phillip Adası Pistinde düzenlenen organizasyonda piste çıkan Pata Yamaha Prometeon takımı pilotu Razgatlıoğlu, ikinci yarışı tamamlayamadı. Yarışın 17. turunda Kawasaki takımından Alex Lowes'un aracı, kontrolünü kaybederek devrildi ve Toprak Razgatlıoğlu'nun motosikletine çarptı. Kaza sonunda, iki pilot da yarış dışı kaldı.


Yarışı ilk sırada tamamlayan Aruba.it ekibinden İspanyol Alvaro Bautista, kariyerinde sekizinci kez Phillip Adası Pistinden zaferle ayrıldı ve bunu başaran ilk pilot oldu. Bautista'nın takım arkadaşı İtalyan Michael Ruben Rinaldi ikinci, Pata Yamaha Prometeon'dan vatandaşı Andrea Locatelli üçüncü sırada yarışı tamamladı. İlk etabın iki yarışını da kazanan Bautista, 62 puanla pilotlar klasmanında liderliğe uzandı. İlk yarışı üçüncü sırada tamamlayan Razgatlıoğu ise 23 puanla altıncı sırada kaldı.


Kazların piste girdiği yarışta Can Öncü üçüncü oldu

2023 Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Kawasaki Puccetti takımının pilotu Can Öncü ise ikinci sıradan başladığı Avustralya'daki ikinci yarışta üçüncülük elde etti. MV Agusta Reparto Corse ekibi adına yarışa katılan Bahattin Sofuoğlu ise 15. sıradan başladığı yarışta 11'inci oldu. Piste kazların girmesi nedeniyle durdurulan ve 18 yerine 15 turda sonlandırılan yarışta, Aruba takımından İtalyan Nicolo Bulega birincilik, Ten Kate ekibinden vatandaşı Stefano Manzi ikincilik elde etti. Bulega'nın 50 puanla pilotlar klasmanında liderliğe oturduğu organizasyonda, ilk yarışı tamamlayamayan milli pilotlardan 16 puanlı Can Öncü 8'inci, 5 puanlı Bahattin Sofuoğlu ise 16'ncı sırada yer aldı.


Sezonun ikinci etabı Endonezya Grand Prix'si 3-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek.


#Avustralya
#Dünya Superbike Şampiyonası
#Toprak Razgatlıoğlu
1 hour ago
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Toprak Razgatlıoğlu ikinci yarışı tamamlayamadı
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