Torreira'nın menajeri ayrılık sinyali verdi: Görüşeceği takımı açıkladı

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, transfer açıklamalarında bulundu.





La Gazzetta Dello Sport olmak üzere sezonun sona ermesiyle İtalya basını Lazio'nun Lucas Torreira ile ilgilendiğini ve oyuncunun transfer listesinde olduğunu yazmıştı. Torreira'nın maneri Bentancur, La Lazio Siamo Noi'ye açıklamalarda bulundu.





Menajeri açıklama yaptı

Bentancur, "Torreira kendini Sampdoria'da kanıtladı. Arsenal'daki ilk yılında en iyisi oydu. Şimdi kendisi ve futbolu olgunlaştı. Galatasaray onu satış listesine koymadı. Bu yılki performansı ile bonuları da kazandı." dedi.





Bentancur gelecek hafta Lazio ile masaya oturacağını ve resmi görüşmelere başlayacağını açıkladı. "Dürüst olmak gerekirse gelecek hafta onlarla masaya oturacağım ve resmi görüşmeleri yürüteceğim" diyen Bentancur, "Lazio gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ve Lucas İtalya'yı her zaman sevmiştir. Lucas satılık değil ama iş iştir her zaman" ifadelerini kullandı.





Habere göre Bentancur transfer görüşmesini Lazio Başkanı Claudio Lotito ile gerçekleştirecek. Galatasaray transferden 16-17 milyon Euro beklenti kuruyor.

Galatasaray'daki ilk yılında takımın vazgeçilmezlerinden olan Lucas Torreira, 34 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.







