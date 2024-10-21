Trabzon camiasından Ertuğrul Doğan'a destek

TÜFAD Trabzon Şubesi Başkanı Metin Bak yazılı açıklamasında, "TÜFAD Trabzon Şubesi olarak, yaklaşan Trabzonspor seçim sürecinde başkan adayı Ertuğrul Doğan ve ekibinin kulübümüzün mali yapısını güçlendirme, iç disiplini sağlama ve amatör spora destek verme konularındaki çalışmalarını önemli buluyoruz. Trabzonspor’un geleceği için sürdürülebilir başarıların sayın Ertuğrul Doğan ve ekibinin vizyonları doğrultusunda gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu vesileyle yeni dönemde sayın Ertuğrul Doğan’ın yanındayız ve destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Trabzon ASKF Başkanı Zeki Kurt ise "Trabzon şehrinin ve hepimizin gözbebeği Trabzonspor'daki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Yapılan finansal hamleleri takdirle izlerken, Başkanımız Sn. Ertuğrul Doğan'ın 'Borçsuz Trabzonspor' vaadiyle heyecanlanıyor ve gururlanıyoruz. Amatör kulüplerimize yapmış olduğu katkı ve desteklerinden dolayı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) olarak Sn. Ertuğrul Doğan'ı destekliyor ve yeni dönemde de yanında olduğumuzu memnuniyetle ifade ediyoruz" açıklamasını yaptı.