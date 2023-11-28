Sivasspor deplasmanından 3-3 beraberlikle ayrılan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı maçın ardından konuştu. Avcı, “Son bölüm iki takım adına da aksiyonlu oldu. Bol aksiyonlu maç oldu. Trabzonspor’un inişleri çıkışları olacak. Hep söylüyorum çok çalışacağız” dedi.