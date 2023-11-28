|
Spor

Fırtına Abdullah Avcı ile kaybetmiyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Sivasspor ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine boyun eğmiyor. Avcı'nın yönetimindeki 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

12:11 - 28/11/2023 Tuesday
AA
Teknik direktör Abdullah Avcı

Teknik direktör Abdullah Avcı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Sivasspor ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine boyun eğmiyor.


Bordo-mavili takım, 47 gün önce ikinci kez takımın başına getirdiği Avcı'nın yönetimindeki 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.


Karadeniz ekibi, sahasında Alanyaspor'u 1-0, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2, kendi evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerken, Fatih Karagümrük'le 0-0, Sivasspor'la da 3-3 berabere kaldı.


Puan ortalaması 2,2

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon 2,2 puan ortalamasıyla maçlarını oynuyor.


Bordo-mavililer, ilk sezonunda Abdullah Avcı ile 2,03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-2022 sezonunda 2,13 puan ortalaması yakalarken, görevinden ayrıldığı son sezonunda 1,65 puan ortalaması elde etti.


Avcı ile 97 lig maçında 13 mağlubiyet

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımın başında sahaya çıktığı 97 lig maçında 55 galibiyet, 29 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı.


Ligde 2020-2021 sezonunun 8. haftası sonrası göreve gelen Abdullah Avcı idaresinde bordo-mavililer, 32 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik, 3 mağlubiyetle sezonu tamamladı.


Karadeniz ekibi, şampiyonluğa ulaştığı 2021-2022 sezonunda bir maç cezası nedeniyle 37 maçta takımın başında çıkan Avcı ile 23 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.


Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımdan ayrıldığı 2022-2023 sezonunun 23 haftalık bölümünde, 11 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet almıştı.








#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Namağlup
33 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Esmaül Hüsna ne demek, anlamları nelerdir? Allah'ın 99 ismi Türkçe okunuşu, faziletleri