Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Trabzonspor-Alanyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadele, beINSPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Trabzonspor:
Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Zubkov, Sikan, Visca, Banza.
Alanyaspor:
Ertuğrul, Lima, Fatih, Balkovec, Hadergjonaj, Yusuf, Coelho, Janvier, Vilhena, Sporar, Cordova
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