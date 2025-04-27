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Trabzonspor-Alanyaspor

Trabzonspor-Alanyaspor

Haber Merkezi
15:1327/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Trabzonspor-Alanyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadele, beINSPORTS 1'den naklen yayınlanacak.


İlk 11'ler
Trabzonspor:
Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Zubkov, Sikan, Visca, Banza.
Alanyaspor:
Ertuğrul, Lima, Fatih, Balkovec, Hadergjonaj, Yusuf, Coelho, Janvier, Vilhena, Sporar, Cordova




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