Spor Zirvede kalacağız
FUTBOL FUTBOL

Zirvede kalacağız

Süper Lig’de ilk 3 haftayı kayıp yaşamadan geçerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu, sakatlıkların ve yoğun maç trafiğinin sıkıntılarını yaşadıklarını, milli arada bunları gidererek zirvede kalacaklarına inandığını söyledi.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: ​Zirvede kalacağız
Ahmet Ağaoğlu

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Roma’ya elenerek Süper Lig’e dönen Trabzonspor, deplasmanda GZT Giresunspor’u 1-0 mağlup ederek 51 hafta sonra zirveye çıkarken, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, liderlikte kalıcı olmak istediklerini söyledi. Yüksek tempoda geçen hazırlık döneminden sonra ligde ve Konferans Ligi’nde yoğun maç trafiği yaşadıklarını, bunun sonucunda da yaşanan yorgunluğun takıma olumsuz yansıdığını belirten Başkan Ağaoğlu, “Güçlü ve alternatifli bir kadromuz var. Roma maçında 4 önemli oyuncumuzun sakatlığı kadro yapısını bozduğu gibi oyuna da olumsuz yansıdı. Milli arada sakatlarımızın düzeleceğini umuyorum. Bu arada futbolcu arkadaşlarımız da dinlenme fırsatı bulacak” ifadelerini kullandı.

KADROMUZ İKİ KULVARA DA YETERLİ

Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Taraftarımızın beklentisini biliyoruz ve tüm hazırlıklarımızı mutlu son için yaptık. Lig ve kupa olmak üzere iki kulvarda yarışacağız. İki kulvarı da kaldıracak kadromuz var. Milli araya kayıpsız ve moralli girdik. Taraftarımızla bütünleşip, birbirimize vereceğimiz sinerji ile yolumuza daha emin adımlarla devam edeceğimize inanıyorum. Milli ara sonrası Galatasaray maçıyla lige yeni bir başlangıç yapacağız. Ligde her takım puan alabiliyor. Bu nedenle bundan sonra çok daha dikkatli olmak zorundayız” dedi.

51 HAFTA SONRA LİDER

Sezona yaptığı flaş transferlerle giren ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Trabzonspor’da, sezonun ilk 3 maçı geride kalırken yüzler gülüyor. Ligde 3’te 3 yapan Fırtına, son olarak önceki akşam dış sahada oynadığı GZT Giresunspor’u da tek golle geçerek ligde zirveye kuruldu. Bordo-mavililer, böylece 51 hafta sonra liderlik koltuğunu devraldı. Bordo-mavililer, en son 2019-2020 sezonunun 27. haftasını lider olarak tamamlamıştı.

Mesut nerede diye sormuyoruz
SPOR
Mesut nerede diye sormuyoruz

Aslan zararı göze aldı
SPOR
Aslan zararı göze aldı
Abone Ol Google News
BAE ile ilişkiler düzeldi

BAE ile ilişkiler düzeldi

Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü.
Tablo detayı

Tablo detayı

Erdoğan'ın 30 Ağustos tebriklerini kabulünde dikkat çekti.
Hiçbir yere gitmiyoruz

Hiçbir yere gitmiyoruz

​Türk iş adamları Afganistan'ı terk etmeyi düşünmüyor.
ABD DEAŞ’lı diye adamını vurdu

ABD DEAŞ’lı diye adamını vurdu

​Kabil saldırısının ardından işgalin özeti gibi bir dram çıktı.
Patlatıp gidiyorlar

Patlatıp gidiyorlar

​Taliban'ın üst düzey yetkilisi, Yeni Şafak'a konuştu.
Ay Yıldız kalesi

Ay Yıldız kalesi

​Komuta kademesi tek karargahta toplanıyor.
Tahliyeler için Taliban’dan güvence

Tahliyeler için Taliban’dan güvence

​Türkiye'nin de yer aldığı yüz ülkeden ortak açıklama.
Mehmetçik gönüllerde taht kurdu

Mehmetçik gönüllerde taht kurdu

​20 yıl boyunca silah değil yardım eli uzattı.
Macron'a rahip tokadı

Macron'a rahip tokadı

​Irak'ta Hristiyanların verdiği tepkiyle neye uğradığını şaşırdı.

​Yeni Şafak Kabil'den bildiriyor: Başkent'te zafer kutlaması.

Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.