Zirvede kalacağız

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Roma’ya elenerek Süper Lig’e dönen Trabzonspor, deplasmanda GZT Giresunspor’u 1-0 mağlup ederek 51 hafta sonra zirveye çıkarken, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, liderlikte kalıcı olmak istediklerini söyledi. Yüksek tempoda geçen hazırlık döneminden sonra ligde ve Konferans Ligi’nde yoğun maç trafiği yaşadıklarını, bunun sonucunda da yaşanan yorgunluğun takıma olumsuz yansıdığını belirten Başkan Ağaoğlu, “Güçlü ve alternatifli bir kadromuz var. Roma maçında 4 önemli oyuncumuzun sakatlığı kadro yapısını bozduğu gibi oyuna da olumsuz yansıdı. Milli arada sakatlarımızın düzeleceğini umuyorum. Bu arada futbolcu arkadaşlarımız da dinlenme fırsatı bulacak” ifadelerini kullandı.

KADROMUZ İKİ KULVARA DA YETERLİ

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Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Taraftarımızın beklentisini biliyoruz ve tüm hazırlıklarımızı mutlu son için yaptık. Lig ve kupa olmak üzere iki kulvarda yarışacağız. İki kulvarı da kaldıracak kadromuz var. Milli araya kayıpsız ve moralli girdik. Taraftarımızla bütünleşip, birbirimize vereceğimiz sinerji ile yolumuza daha emin adımlarla devam edeceğimize inanıyorum. Milli ara sonrası Galatasaray maçıyla lige yeni bir başlangıç yapacağız. Ligde her takım puan alabiliyor. Bu nedenle bundan sonra çok daha dikkatli olmak zorundayız” dedi.

51 HAFTA SONRA LİDER

Sezona yaptığı flaş transferlerle giren ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Trabzonspor’da, sezonun ilk 3 maçı geride kalırken yüzler gülüyor. Ligde 3’te 3 yapan Fırtına, son olarak önceki akşam dış sahada oynadığı GZT Giresunspor’u da tek golle geçerek ligde zirveye kuruldu. Bordo-mavililer, böylece 51 hafta sonra liderlik koltuğunu devraldı. Bordo-mavililer, en son 2019-2020 sezonunun 27. haftasını lider olarak tamamlamıştı.

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