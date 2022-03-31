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Trabzonspor-Beşiktaş maçında desibel rekoru gelebilir

Süper Lig’de Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Trabzonspor, Medical Park Stadyumu’nda rekor denemesi gerçekleştirecek. 41 bin taraftarının önünde Beşiktaş’ı ağırlayacak olan bordo-mavililer, maç boyunca tüm tribünlerde desibel ölçümü yaptıracak.

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Haber Merkezi İHA
Trabzonspor-Beşiktaş maçında desibel rekoru gelebilir
Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri günler öncesinden tükendi.

Süper Lig’işn 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş Trabzon’da karşı karşıya gelecek.

41 bin 461 kişi kapasiteli stadyumda “kapalı gişe” olarak maça çıkacak olan Karadeniz ekibi, şampiyonluk yolunda bir rekor daha kırmak istiyor. Bu sezon Süper Lig’in en coşkulu maçlarından biri olması beklenen Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında bordo-mavili kulüp, 90 dakika boyunca tüm tribünlerden ses ve desibel ölçümü gerçekleştirecek.

Mücadelede gerçekleştirilecek ölçümler için günler öncesinden hazırlıklara başlandı. Dünya standartlarında lisanslı ölçümler gerçekleştiren firma yetkileri desibel ölçüm cihazlarını Trabzon’a getirdi. Müsabaka öncesinde Medical Park Stadyumu’nda incelemelerde bulunacak yetkililer ardından en uygun konumlardan 90 dakika boyunca taraftarların coşkusunu ölçecek.

Bordo-mavili taraftarın ses rekorunu kırması halinde ise stadyum skorbordlarından ölçülen desibel miktarı canlı olarak gösterilecek.

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