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Fırtına geçen sezonu arıyor

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezonun 15. haftasında 39 puan alırken bu sezon aynı periyotta 26 puanda kaldı. Geçen sezon ilk 15 haftada 31 gol atıp 11 gol yiyen bordo-mavililer, bu sezon 22 gol atarken kalesinde 20 gol gördü. Geçen sezon aynı periyotta yenilmeyen Fırtına, bu sezon 3 kez mağlup oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor bu sezon kaç gol attı, kaç gol yedi?
Bordo-mavili futbolcular Karagümrük maçı sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-1 yenilen Trabzonspor, şampiyon olarak bitirdiği geçen sezonu arıyor. Geçen sezon ligin 15. haftasında 39 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon aynı dönemde 13 puan daha az toplayarak 26 puanda kaldı.

Karadeniz ekibi, geçen sezonun 15 haftalık döneminde 12 galibiyet, 3 beraberlik alarak 39 puanla puan cetvelinde 1. sırada yer alırken, bu sezon 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle 26 puanla 6. sırada yer aldı.

Daha az attı, daha çok yedi

Trabzonspor, 15 haftalık dönemde bu sezon daha az gol attı, daha fazla gol kalesinde gördü.

Bordo-mavililer, geçen sezon 31 gol atıp 11 gol yerken bu sezon 22 gol atıp 20 gole engel olamadı. Böylelikle 9 gol az atan Karadeniz ekibi, 9 gol de fazla yedi.

Trabzonspor, geçen sezon lig boyunca 38 karşılaşmada 3 kez mağlup olurken bu sezon 15 haftalık dönemde aynı sayıda mağlubiyet yaşadı.

Geçen sezon Antalyaspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-2, Başakşehir'e 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, bu sezon da Antalyaspor'a 5-2, Adana Demirspor'a 3-2 ve Fatih Karagümrük'e ise 4-1 mağlup oldu.

Trabzonspor, geçen sezon ilk 15 haftada yenilgi görmemişti.

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