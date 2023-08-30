Takıma yeni katılan oyuncuların yanı sıra, gelecek olan transferler için milli aranın kendilerine toparlanma fırsatı doğuracağına dikkat çeken Trabzonspor teknik direktörü, "Milli arada iyi hazırlanıp, Beşiktaş maçına hazır çıkmalıyız. Bunun için de çok çalışıp, takım ruhunu yakalamalıyız. Herkes üzerine düşen görevi eksiksiz yapmak zorunda. Bu takımın bir parçası olarak bütünlüğü sağlayıp bundan sonraki süreçte taraftarımızı mutlu etmek zorundayız. Takım olma adına büyük sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları yerine getirerek eksiklerimizi gidermeliyiz" uyarılarında bulundu.