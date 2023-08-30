Trabzonspor'da hedef milli araya galibiyetle girmek.
Sezonun ilk üç haftasında 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor'da cuma günü oynanacak Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam ederken teknik direktör Nenad Bjelica, gelecek planlamasını oyuncularıyla paylaştı.
Kasımpaşa maçını kazanarak moral kazanacaklarını belirten, Hırvat teknik adam, asıl çıkış için ise milli ara sonrasını işaret etti.
Bjelica, oyuncularıyla yaptığı görüşmede toparlanıp yeniden ayağa kalkmak zorunda olduklarını belirterek, "Camianın beklentileri belli. Bizden başarı bekliyorlar. Bir an önce toparlanarak Trabzonspor ismine yakışır bir mücadele sergilemeliyiz" şeklinde konuştu.
Takıma yeni katılan oyuncuların yanı sıra, gelecek olan transferler için milli aranın kendilerine toparlanma fırsatı doğuracağına dikkat çeken Trabzonspor teknik direktörü, "Milli arada iyi hazırlanıp, Beşiktaş maçına hazır çıkmalıyız. Bunun için de çok çalışıp, takım ruhunu yakalamalıyız. Herkes üzerine düşen görevi eksiksiz yapmak zorunda. Bu takımın bir parçası olarak bütünlüğü sağlayıp bundan sonraki süreçte taraftarımızı mutlu etmek zorundayız. Takım olma adına büyük sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları yerine getirerek eksiklerimizi gidermeliyiz" uyarılarında bulundu.
Bjelica'nın ayrıca sağlık heyetinden sakat oyuncuların dönüşü konusunda tedavi sürecinin hızlandırılmasını istediği öğrenildi.