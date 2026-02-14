Yeni Şafak
Trabzonspor Fenerbahçe Canlı İzle - Canlı Skor

Trabzonspor Fenerbahçe Canlı İzle - Canlı Skor

20:0014/02/2026, Cumartesi
G: 14/02/2026, Cumartesi
Trabzonspor - Fenerbahçe canlı skor - canlı anlatım
Trabzonspor - Fenerbahçe canlı skor - canlı anlatım

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi canlı izle! Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bugün saat 20:00'de Papara Park'ta derbi heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor - Fenerbahçe beIN Sports 1 HD yayın, muhtemel kadrolar, canlı skor ve gol anları için haberimize bakabilirsiniz.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00'de başlayan karşılaşmanın canlı izleme linki, canlı skor - canlı anlatım ve muhtemel 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe beIN Sports 1 canlı yayın linki...

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor:
Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu.
Fenerbahçe:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı için

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE CANLI SKOR

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE CANLI İZLE

Trabzonspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports 1'den canlı izlemek için


