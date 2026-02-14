Trabzonspor - Fenerbahçe canlı skor - canlı anlatım
Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi canlı izle! Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bugün saat 20:00'de Papara Park'ta derbi heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor - Fenerbahçe beIN Sports 1 HD yayın, muhtemel kadrolar, canlı skor ve gol anları için haberimize bakabilirsiniz.
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00'de başlayan karşılaşmanın canlı izleme linki, canlı skor - canlı anlatım ve muhtemel 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe beIN Sports 1 canlı yayın linki...
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor:
Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu.
Fenerbahçe:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE CANLI ANLATIM
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE CANLI ANLATIM
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE CANLI SKOR
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE CANLI SKOR
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE CANLI İZLE
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE CANLI İZLE
#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Derbi