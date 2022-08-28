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Trabzonspor Galatasaray'ı ağırlıyor: Muhtemel ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 2022-23 sezonun ilk derbisi bugün saat 21:45'te başlayacak Trabzonspor - Galatasaray maçıyla Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. Kadrosuna takviyeler yapan son şampiyon Trabzonspor, yeni sezona iddialı giren ve flaş transferler yapan Galatasaray'ı ağırlıyor. Peki Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor ve Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'leri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Muhtemel 11ler
Trabznospor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de 2022-23 sezonun ilk derbisi bugün saat 21:45'te başlayacak Trabzonspor - Galatasaray maçıyla Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. Kadrosuna takviyeler yapan son şampiyon Trabzonspor, yeni sezona iddialı giren ve flaş transferler yapan Galatasaray'ı ağırlıyor. Peki Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor ve Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'leri...

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugün saat 21:45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacakları maçla birlikte 134. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e çıktığı 1974-75 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 133 karşılaşmanın 59 tanesini Galatasaray, 44 tanesini Trabzonspor kazandı. 30 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'de 4. hafta itibariyle Trabzonspor ve Galatasaray'ın puanları eşit

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da ikişer galibiyet ve birer mağlubiyet sonucunda 6'şar puan elde etti.

Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS üyeliği bulunmayan spor severler, Yeni Şafak Spor'un internet adresi ve sosyal medya hesaplarından maçın canlı anlatımını ve önemli detaylarını takip edebilecek.

Trabzonspor - Galatasaray maçını kim yönetecek?

Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak. VAR hakemi ise henüz açıklanmadı.

Trabzonspor'un muhtemel ilk 11'i

  • Taha, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Dorukhan, Bardhi, Abdülkadir, Trezeguet, Cornelius.

Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i

  • Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim, Van Aanholt, Oliveira, Torreira, Mertens, Yunus, Kerem, Seferovic.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kadroda olmayacak: Bakasetas'ın durumu maç saati netleşecek

Kritik maçın başlamasına kısa bir süre kala, Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır'ın sakatlandığı açıklandı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun Kopenhag maçında sakatlandığı ifade edildi ve ortalama 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi. Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kaleyi genç Muhammet Taha Tepe koruyacak. Öte yandan hafif sakatlığı bulunan Bakasetas'ın durumunun da maç saatinde belli olacağı aktarıldı. İki futbolcunun haricinde sakatlıkları uzun süredir devam eden Marek Hamsik, Edin Visca, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen de kadroda yer alamayacak isimler arasında.

Galatasaray'da Midtsjö oynamayacak: Leo Dubois de karar Okan Buruk'un

Konuk ekip Galatasaray'da ise, tedavisine devam edilen Fredrik Midtsjö müsabakada forma giyemeyecek.Tedavisi tamamlanan Leo Dubois ise teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Trabzonspor maçında sahadaki yerini alacak.
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