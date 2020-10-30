Trabzonspor-Kasımpaşa (CANLI)

Süper Lig’in 7’nci haftasında yarın sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

2020-21 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan ve Süper Lig’de geride kalan 6 haftada 5 puan toplayarak alt sıralarında yer alan Trabzonspor, yarın 7’nci hafta mücadelesinde Kasımpaşa’yı konuk edecek.

İlk 11'ler belli oldu

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar, Marlon, Kamil, Baker, Flavio, Abdülkadir, Nwakaeme, Afobe.

Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar, Marlon, Kamil, Baker, Flavio, Abdülkadir, Nwakaeme, Afobe. Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Tarkan, Sadiku, Tirpan, Varga, Hadergjonaj, Aytaç Kara, Hajdarinovic, Hodzic, Yusuf Erdoğan.

Trabzonspor-Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?