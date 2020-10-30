SÜPER LİG

Trabzonspor-Kasımpaşa (CANLI)

Süper Lig'de 7. haftanın açılışında Trabzonspor kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağına dair tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fotoğraf: Yeni Şafak

Süper Lig’in 7’nci haftasında yarın sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

2020-21 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan ve Süper Lig’de geride kalan 6 haftada 5 puan toplayarak alt sıralarında yer alan Trabzonspor, yarın 7’nci hafta mücadelesinde Kasımpaşa’yı konuk edecek.

İlk 11'ler belli oldu

  • Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar, Marlon, Kamil, Baker, Flavio, Abdülkadir, Nwakaeme, Afobe.
  • Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Tarkan, Sadiku, Tirpan, Varga, Hadergjonaj, Aytaç Kara, Hajdarinovic, Hodzic, Yusuf Erdoğan.

Trabzonspor-Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

  • Bordo-mavililer bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak kötü gidişata son vermeyi ve çıkışa geçmeyi arzuluyor. Medical Park Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Bu mücadele beINSPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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