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Fırtına erken veda etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off rövanşında Roma’ya konuk olan Trabzonspor; Cristante, Zaniolo ve El Shaarawy’nin gollerine engel olamayınca farklı yenilerek Avrupa’ya veda etti.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
​Trabzonspor Romaya elenerek Avrupaya erken veda etti
Trabzonspor Roma'ya yenilerek Avrupa'ya veda etti

Her ne kadar uluslararası tecrübesi rakibine oranla daha fazla olsa da, takım olma yolunda henüz eksikleri bulunan Trabzonspor, Avrupa’ya veda etti ama Roma ile oynadığı zorluk derecesi yüksek iki maçta da oyun olarak farklı kazanımlar elde etmiştir diye umuyorum. Kazandığı toplarla çabuk çıkan Roma, Trabzonsporlu futbolcuların geri koşularda yaşadığı zaafı avantaja çevirdi ve bu şekilde de öne geçti.

Trabzonspor her ne kadar ikinci bölgede Siopis ile savunma organizasyonu yapmaya çalıştıysa da Hamsik ile Bakasetas’ın adam ve alan savunmasında ki eksikliği bu bölgede İtalyan ekibine üstünlük sağladı. Öyle ki Romalı oyuncular pas bağlantılarını alan kat ederek yaptı, Trabzonsporlu futbolcular ise durarak. Oyunun bütününe baktığımızda Trabzonspor ezilmedi fakat yıldızlardan ve yıldız adaylarından kurulu Roma karşısında sistem ve bu sisteme bağlı oyuna boyun eğdi. Yeni oluşan ve üst üste maç oynamak zorunda kalan Trabzonspor’da, usta ayaklarla planlanan sistem oturduğunda mutlaka daha tempolu oyun gelecektir. Bana göre en önemli sıkıntı takımın atak sonlandırma konusundaki başarısızlığı. Tecrübeli ve lider özellikleri yüksek oyunculardan oluşan Trabzonspor’un, dün akşamda göründü ki bir başka eksiği de coşkulu oyundan uzak olması. Her ne olursa olsun, başta da belirttiğim gibi Trabzonspor, İtalya’ya turistik geziye gitmedi, ciddi anlamda uyarılarla birlikte önemli derslerde aldı.

Trabzonspor Avrupa'da havlu attı
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Trabzonspor Avrupa'da havlu attı
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