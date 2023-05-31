Trabzonspor sezonun son iç saha maçına hazırlanıyor

Süper Lig’in 37’nci haftasında taraftarı önünde Alanyaspor’a karşı sezonun son iç saha maçına çıkacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına başladı. Dün oynanan Giresunspor maçı sonrası ara vermeyen Karadeniz ekibi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde çalıştı.





Futbolcular, idmanın ilk bölümünde ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı. Rondo ve sonuçlandırmayla devam eden antrenman, dar alan oyunuyla tamamlandı.





Bordo-mavili ekip, Alanyaspor maçı hazırlıkların yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.





Hamsik son kez





Diğer taraftan sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Marek Hamsik'in, Trabzonspor ile devam etmesi beklenmiyor. Bordo-mavili takıma geçen sezon başında gelen ve kariyerinin ilk şampiyonluğunu burada yaşayan Slovak Yıldız'ın Alanyaspor maçı ile son kez Akyazı çimlerine ayak basması bekleniyor.





Biletler satışta





3 Haziran Cumartesi günü saat 19.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda oynanacak müsabakanın biletleri de satışa çıktı. Bilet fiyatları; VIP Platinium 400 TL, VIP Gold 200 TL, VIP Silver 100 TL, Batı tribün 60 TL ve Doğu tribün 50 TL olarak belirlendi.

Satışa açılmayan yavru fırtına, güney kale arkası ve kuzey kale arkası tribünlerinde kombine sahibi olan taraftarlar, biletlerini Trabzonspor’a devredebilecek. Bordo mavili kulüp, taraftarların devretmesi durumunda yavru fırtına ve kale arkası tribünlerini 50 TL’den satışa sunacak. Maçı deplasmanda izleyecek rakip takım taraftarları için de müsabaka biletleri 50 TL’den satışa çıktı.



