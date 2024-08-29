Trabzonspor - St. Gallen maçı | CANLI

Trabzonspor, St. Gallen'ı ağırlıyor.
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre ekibi St. Gallen'ı ağırlıyor. Bordo-mavililerin sahasında St. Gallen'ı ağırladığı maç ATV'den canlı olarak yayınlanıyor. İlk maç 0-0 sona ermişti. Zorlu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇI 11'LERİ
TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor:
Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Visca, Enis Destan.
St. Gallen:
Ati-Zigi, Ambrosius, Witzig, Geubbels, Akolo, Görtler, Vallci, Toma, Schmidt, Okoroji, Stevanovic.
TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN
TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN
TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇI CANLI ANLATIM
TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇI CANLI ANLATIM
#Trabzonspor
#St. Gallen
#UEFA Konferans Ligi
1 saat önce