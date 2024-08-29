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Spor

Trabzonspor - St. Gallen maçı | CANLI

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında St. Gallen'ı konuk ediyor. İlk mücadele golsüz eşitlikle sona ermişti. Bu turu geçen takım adını Konferans Ligi'ne yazdıracak. Kritik maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

19:06 - 29/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:56 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Trabzonspor, St. Gallen'ı ağırlıyor.
Trabzonspor, St. Gallen'ı ağırlıyor.

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre ekibi St. Gallen'ı ağırlıyor. Bordo-mavililerin sahasında St. Gallen'ı ağırladığı maç ATV'den canlı olarak yayınlanıyor. İlk maç 0-0 sona ermişti. Zorlu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...


TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇI 11'LERİ


Trabzonspor:
Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Visca, Enis Destan.
St. Gallen:
Ati-Zigi, Ambrosius, Witzig, Geubbels, Akolo, Görtler, Vallci, Toma, Schmidt, Okoroji, Stevanovic.


TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN


TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇI CANLI ANLATIM



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#Trabzonspor
#St. Gallen
#UEFA Konferans Ligi
1 saat önce
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