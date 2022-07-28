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Trabzonspor, Süper Kupa'ya hazırlanıyor

Trabzonspor, Sivasspor ile 30 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam etti. Avusturya kampını 3 gün erken tamamlayan bordo-mavililer Trabzon'a gelerek finale burada hazırlanma kararı almıştı.

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Haber Merkezi AA
Trabzonspor, Süper Kupaya hazırlanıyor
9 kez Süper Kupa şampiyonu olan Trabzonspor 10. kupa için sahaya çıkacak.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman 5’e 2, geniş alan oyunları ve sonuçlandırma çalışmaları ile tamamlandı.

Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak bordo-mavili takım, saat 16.00'da da uçakla İstanbul'a hareket edecek.

  • Trabzonspor'da Süper Kupa maçı öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ve kaptan Uğurcan Çakır, yarın düzenlenecek ortak basın toplantısına katılacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak toplantı saat 19.00'da başlayacak.

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