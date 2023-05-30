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Spor

Öncelik Çakır ve Ömür'de

Avrupa kulüplerinin radarına giren Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'e gelen teklifleri değerlendiren Trabzonspor, iki oyuncunun da yerlerinin dolması ve ekonomik şartlarda anlaşılması halinde bu transferlere izin verecek. Bordo-mavililerde ayrıca futbolcu maaşlarında indirime gitmek için de formül hazır. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ali Kemal Yazıcı
13:05 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır, geçen sezon şampiyonluk kupasıyla Olimpiyat Stadyumu'nun zeminine çıkmışlardı.

Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır, geçen sezon şampiyonluk kupasıyla Olimpiyat Stadyumu'nun zeminine çıkmışlardı.

Yeni sezon planlamasına erken başlayan Trabzonspor, bir yandan kadrosuna takviye yapmak için incelemelerini sürdürürken diğer yandan da teklif gelen oyuncuların durumlarını değerlendiriyor.


Başta kaleci Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür olmak üzere Bakasetas, Trezeguet, Gomez ile Bartra'ya menajerleri aracılığıyla iletilen transfer tekliflerini değerlendiren bordo mavili yönetim, son yıllarda takımı sırtlayan, geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve daha önce Avrupa kulüplerinden yapılan transfer teklifleri geri çevrilen Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'e öncelik tanıyacak. İki oyuncunun da Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


Ekonomik denge için

Her iki oyuncunun da Avrupa'da oynamak istemelerini göz önünde bulunduran Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda Uğurcan ve Abdülkadir'in yerlerinin ekonomik şartların uygunluğu ve kalite olarak doldurulması halinde Avrupa'ya gitmesine onay verecek.


Bir diğer yandan Bakasetas, Bartra, Trezeguet ile Gomez'in maliyetleri ve maaşlarının yüksek olmasından yola çıkan Trabzonspor, maaş yükünden kurtulmak için bonservis ücreti konusunda tarafların tekliflerini değerlendirerek karar verecek. Bu oyuncuların satılması halinde maaş ücretleri de düşürülecek.


#Süper Lig
#Trabzonspor
#Uğurcan Çakır
#Abdülkadir Ömür
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