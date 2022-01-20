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Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Hancı, TSYD Trabzon Şubesini ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ne ziyarette bulundu. Hancı, TSYD Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve gazetecilerle bir araya geldi.

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Haber Merkezi AA
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Hancı, TSYD Trabzon Şubesini ziyaret etti
Şemsettin Hancı

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Şemsetdin Hancı, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ne ziyarette bulundu. TSYD'den yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili kulübün yönetim kurulu üyesi Hancı, TSYD Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve gazetecilerle bir araya geldi.

Trabzonspor'un büyüklüğünün camianın büyüklüğünden geldiğini belirten Hancı, Türk futboluna 50 yıla yakın süredir damga vurmasının en önemli etkenlerinden birinin de güçlü medya varlığı olduğunu vurguladı.

"Basınımıza da büyük sorumluluklar düşüyor"

Hancı, günümüzde iletişimin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Trabzonspor'u bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, yerel medyanın önemli bir yeri, görevi var. Şampiyonluk yolunda ortaya konulan pozitif enerjide, katkıda basınımıza da büyük sorumluluklar düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Doğru planlama ve çalışmanın karşılığını aldıklarını vurgulayan Hancı, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'a liderlik yakışıyor. Bulunduğu yerde de hak ederek oturuyor. Kaliteli bir ekibi, kendisini ispat etmiş bir teknik direktörü var. Bu ekip belirlenen hedef yolunda ilerliyor. Trabzonspor, hedefine varacaktır. Trabzonspor önemli bir süreçten geçiyor. Tarihe geçecek bir sezonu tamamlamak istiyoruz. Bunun için tüm parçalara önemli görevler düşüyor. Camiamızın, taraftarımızın her zamankinden daha çok kenetlenmesi gerekiyor."

TSYD Trabzon Şube Başkanı Kılıç, Hancı'ya ziyareti anısına bir plaket hediye etti.

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