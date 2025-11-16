Trabzonspor'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor

Isınmanın ardından oyuncular 5’e 2 pas pres organizasyonuna geçti. Bu bölümde kısa pas, baskı yönlendirme ve top kazanma üzerine yoğunlaşıldı. Tekke ve teknik ekibi, maç temposunu artırmak için çalışmaları sık sık durdurarak oyunculara yönlendirme yaptı.