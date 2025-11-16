Yeni Şafak
Trabzonspor'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor

16:2316/11/2025, Pazar
Antrenmandan kare.
Trabzonspor, Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak Başakşehir deplasmanı için çalışmalarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda takım hem fiziksel dayanıklılığa hem de taktik organizasyonuna odaklandı.

Trabzonspor, Süper Lig Başakşehir deplasmanına yönelik hazırlıklarını bugün Trabzon’daki Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirdiği idmanla devam ettirdi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular temel ısınma hareketleri üzerinde durdu.


Aerobik çalışma ve topa dayalı organizasyonlar

Isınmanın ardından oyuncular 5’e 2 pas pres organizasyonuna geçti. Bu bölümde kısa pas, baskı yönlendirme ve top kazanma üzerine yoğunlaşıldı. Tekke ve teknik ekibi, maç temposunu artırmak için çalışmaları sık sık durdurarak oyunculara yönlendirme yaptı.


Dayanıklılık yüklemeleri

Antrenmanın devamında takım, aerobik dayanıklılık odaklı koşularla tempoyu yükseltti. Teknik heyet, Başakşehir karşılaşmasının özellikle maçın son bölümlerinde yüksek enerji gerektireceğini vurgulayarak fiziksel dayanıklılığı artırmayı hedefledi.


Çift kale maçla tamamlandı

Günün çalışması çift kale maçla sona erdi. Bu bölümde Trabzonspor’un hafta sonu oynanacak kritik deplasman için taktik varyasyonları denediği gözlendi. Bordo-mavililer, bir gün izin yaptıktan sonra 18 Kasım Salı günü hazırlıklarına yeniden başlayacak.






