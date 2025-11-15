Yeni Şafak
Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi sürüyor

12:4815/11/2025, Cumartesi
Oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.
Oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.

Süper Lig'in 13. haftasında kritik bir mücadeleye hazırlanan Trabzonspor, 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde güne başlayan bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde kuvvet çalışmasına ağırlık verdi. Milli takımlarda bulunan ve sakatlıkları süren yedi önemli oyuncunun yer almadığı antrenmanlarla Trabzon ekibi, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü İstanbul’da RAMS Başakşehir’e konuk olacağı zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Fatih Tekke'nin liderliğindeki bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanın ana odağı, oyuncuların fiziksel dayanıklılığını ve gücünü artırmaya yönelik salonda yapılan kuvvet çalışmaları oldu.


Kadroda önemli eksikler dikkat çekti


Başakşehir karşılaşması öncesinde Trabzonspor'da eksik oyuncu sayısı dikkat çekti. Milli takımlara giden oyuncuların yokluğunun yanı sıra, sakatlıkları devam eden birçok futbolcu antrenmanda yer alamadı. Tedavi süreçleri devam eden Savic, Batagov, Serdar, Taha Emre İnce ve Salih Malkoçoğlu ile birlikte deneyimli oyuncu Nwakaeme de sabah idmanına katılmayan isimler arasında yer aldı.


Gün çift antrenmanla tamamlanacak


Bordo-mavili takım, Başakşehir müsabakasına yönelik hazırlık programına hız kesmeden devam ediyor. Sabah seansının ardından, Trabzonsporlu oyuncular bugün saat 16.00'da yapacakları ikinci antrenmanla günü tamamlayacaklar. Bu yoğun program, milli aradan sonraki ilk deplasman olan İstanbul'daki Başakşehir maçına takımın hem fiziksel hem de taktiksel olarak hazır olmasını sağlamayı hedefliyor.

