Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi sürüyor

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü İstanbul’da RAMS Başakşehir’e konuk olacağı zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Fatih Tekke'nin liderliğindeki bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanın ana odağı, oyuncuların fiziksel dayanıklılığını ve gücünü artırmaya yönelik salonda yapılan kuvvet çalışmaları oldu.





Kadroda önemli eksikler dikkat çekti





Başakşehir karşılaşması öncesinde Trabzonspor'da eksik oyuncu sayısı dikkat çekti. Milli takımlara giden oyuncuların yokluğunun yanı sıra, sakatlıkları devam eden birçok futbolcu antrenmanda yer alamadı. Tedavi süreçleri devam eden Savic, Batagov, Serdar, Taha Emre İnce ve Salih Malkoçoğlu ile birlikte deneyimli oyuncu Nwakaeme de sabah idmanına katılmayan isimler arasında yer aldı.





Gün çift antrenmanla tamamlanacak



