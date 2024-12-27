Trabzonspor'da Samsunspor hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, aerobik koşunun ardından ısınma ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışması ile sona erdi.