Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor'da Samsunspor hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Samsunspor hazırlıkları başladı

18:5227/12/2024, Cuma
DHA
Sonraki haber
Trabzonspor
Trabzonspor

Süper Lig'in 18'inci haftasında Trabzonspor, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, aerobik koşunun ardından ısınma ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışması ile sona erdi.


Bordo-mavili takım, yarın yapacağı çift antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.





#Trabzonspor
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 yılı dini günler takvimi: Üç aylar, ramazan ayı, kandil geceleri ne zaman, hangi gün?