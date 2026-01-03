Yeni Şafak
Trabzonspor'da Süper Kupa hazırlıkları sürüyor

16:553/01/2026, Cumartesi
DHA
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Süper Kupa Yarı Finali’nde Trabzonspor, Gaziantep’te oynanacak Galatasaray maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Kupa Yarı Finali’nde Gaziantep’te oynanacak Galatasaray maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından bugün saat 17.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.


Bordo mavili takım hazırlıklarını yarın saat 12.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.






#Trabzonspor
#Süper Kupa
#Galatasaray
