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Trabzonspor'dan açıklama: Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri kamulaştırılmayacak

Trabzonspor Kulübü, bugünkü divan kurulu toplantısında gündeme gelen ve başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da belirttiği Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin, yeni havaalanı projesi kapsamında kamulaştırılacağına dair alınan bir kararın yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu dahi olmadığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspordan açıklama: Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri kamulaştırılmayacak
Trabzonspor'dan açıklama

Trabzonspor Kulübü, bugünkü divan kurulu toplantısında gündeme gelen ve başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da belirttiği Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin, yeni havaalanı projesi kapsamında kamulaştırılacağına dair alınan bir kararın yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu dahi olmadığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bugünkü divan kurulu toplantısındaki denetim raporu neticesinde gündeme gelen Trabzonspor M.Ali Yılmaz tesislerinin kamulaştırılması konusuyla alakalı olarak, kamu yetkilileriyle yapılan değerlendirmeler sonucunda böyle bir kamulaştırma kararının olmadığı, konunun spekülatif olduğu açık ve net olarak ifade edilmiştir. Bu durumla alakalı olarak gelişmelerden üzüntü duyduğumuzu ifade ederken, spekülatif tartışmalardan da uzak kalınması konusu kamu oyunun bilgisine hassasiyetle arz olunur." ifadelerine yer verildi.

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