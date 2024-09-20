Trabzonspor'dan Stefan Savic'in son durumuna ilişkin açıklama

Trabzonspor, Kayserispor maçında sakatlanan Stefan Savic'in sol üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor, Kayserispor ile oynanan lig karşılaşmasında sakatlanan Stefan Savic'in son durumunu açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in ertelenen 3. haftasında Bellona Kayserispor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst arka adalesinde (hamstring grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" denildi.