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Trabzonspor'dan taraftara uyarı: Sahaya girmeyin

Süper Lig'de 35. hafta öncesi şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemeye çok yaklaşan Trabzonspor'da, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası taraftarlara sahaya girmemesi uyarısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Trabzonspordan taraftara uyarı: Sahaya girmeyin
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Ali Sürmen, artık şampiyonluk için "hayırlı olsun" dediklerini belirterek, "Şampiyonluk 1 puana kadar düştü. Önümüzdeki maçların birçoğunu kazanacağız ama 1 puan artık çok kolay bir rakam oldu. Buna katkı sağlayan Sayın Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'na, yöneticilere, teknik kadroya, futbolcuları, taraftarlarımızı, basınımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Şampiyonluk iddialarımızın ve şampiyonluklarımızın daimi olmasını diliyorum" dedi.

Bordo-mavili taraftarların karşılaşmalara büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Sürmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Maç biletleri bir anda bitiyor. Fiyatları bile önemsemiyorlar, yeter ki bu maçı izlesinler. Çünkü bir özlem var. Şehrin her tarafı ve Türkiye'nin her tarafı sokakları, caddeleri bayraklarla, pankartlarla süsleniyor. Daha da süslenecektir eminim. Bunlar güzel şeyler, keyfini çıkarmak lazım. Hep söyledik silah yok, kutlama, marşlar, birbirimize sarılma, ağlama, bağırma, hepsi var. Şarkılar söylemek var, silah yok."

Sürmen, geçmişte şampiyonluklar yaşamış bir insan olduğunu kaydederek, "Dünyanın birçok yerinden insanlar Trabzon'a geliyor. Biz bunu üniversite yıllarından itibaren yaşadık. Şehre o zaman da insanlar akın akın gelirdi. Avrupa maçlarına gelirlerdi. Unutulmuş bir şey yeniden başladı. Keşke 2010-2011'de de şampiyonluğumuzu kutlayabilseydik" şeklinde konuştu.

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"Kutlamaların yasaksız ortamda yapılması taraftara bağlıdır"

Bu hafta şampiyon olunması halinde Fraport TAV Antalyaspor ile cumartesi günü oynayacakları karşılaşmanın ardından taraftarların sahaya girmemesi gerektiğini de vurgulayan Sürmen, şöyle devam etti:

  • "Bizim taraftarımızın çok dikkatli olması lazım. Trabzonspor'un şampiyonluğunu ve şampiyonluk kutlamalarına gölge düşürmek için çalışan insanları, basındaki bazı kolları, bazı kulüp taraftarlarını, yöneticilerini görüyoruz. Burada Trabzonspor taraftarına düşen uyanık olmaktır. Şampiyonluğumuzu bulunduğumuz yerde tribünde kutlayacağız. Saha, bizim yerimiz değil. Sahada futbolcular var. Taraftarların sahaya girdiği zaman alacağı cezayı, bunun Altay maçına yansıması halinde neler olacağını herkes biliyor. O zaman şampiyonluğun, şampiyonluk turunun ve şampiyonluk kupasının kutlamalarının yasaksız bir ortamda yapılmasının çaresi taraftarların dikkatli olmasına bağlıdır."

Pankart tepkisi

Sürmen, İstanbul'daki taraftarlardan da maça gelen çok kişi olduğunu belirterek, "Başakşehir, Olimpiyat Stadı'nın yetmeyeceğine, 150 bin kişilik stat olsa dahi dolacağına inanıyorum. Bunun başka nedeni de var. İlk defa şampiyon olmuyoruz. Bizim taraftarımızın özlemi 2010-2011'i kutlayamadık ilk defa 38 yıl sonra şampiyonluk kutlaması yapıyoruz. 8. şampiyonluğun kutlamasını yapacağız. 2010-2011'de kutlama yapamamanın acısı, sızısı bunu daha etkin hale getirdi" dedi.

Şehirde asılan bazı pankartları doğru bulmadığını da ifade eden Sürmen, şunları söyledi:

  • "Çok güzel pankartlar görüyoruz, muhteşem. İlk bakıldığında herkesin hoşuna gidebilir. Ama biz Divan Başkanlığı olarak bazı pankartlardan rahatsızlık duyuyoruz. Bizim pankartların ayrıştırıcı olmaması gerekir. Kulübümüze hizmet vermiş tüm başkanlar, yöneticiler, teknik direktör ve kadroların, tüm futbolcuların bizdeki değeri aynıdır. Pankartlarda birilerine yer verip birilerine yer vermemek bizim gelecekteki tarihi mirasımızı aktarmadaki eksikliklere yol açar. O nedenle pankartlarda kimi sevdiğimize değil Trabzonspor'a hizmet eden herkese yer vermek zorundayız. Bu konuda hassasiyet bekliyoruz."

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Trabzon'da nüfus 'patladı': Akın akın geliyorlar
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Hava yolu şirketlerinin günlük ek sefer sayısını 42'ye çıkardığı, otobüsler ve özel araçlarıyla gelenlerle birlikte nüfusu katlanan kentte artan yoğunluk üzerine şampiyonluk kutlamaları da iki alana ayrıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “Özlemle ve hasretle beklenen çok güzel bir hikayenin finali hafta sonu yaşanacak. Biz de vatandaşların bu coşku ve heyecanını güzel bir şekilde geçirmesi için tedbirlerimizi aldık\" dedi.
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Süper Lig'de Trabzonspor'un cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maç öncesi kente akın sürüyor. Şampiyonluk kutlamalarına tanıklık etmek isteyen taraftarların talepleri üzerine hava yolu şirketlerinin günlük ek sefer sayısı 42'ye çıktı. Nüfus yoğunluğu nedeniyle şampiyonluk kutlamaları da iki alana ayrıldı.
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Atatürk Meydanı ile Trabzonspor'un daha önce şampiyonluklarını yaşadığı millet bahçesine dönüştürülen Hüseyin Avni Aker Stadyumu da kutlama alanı olarak belirlendi. İki alana kurulacak dev ekranlarla maç ve müzik yayını yapılacak. Kentin her yanı bordo-mavili bayraklarla süslenirken taraftarlar da şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor.
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816 bin nüfusa sahip Trabzon’un nüfusunun yaklaşan Ramazan Bayramı tatili, çay hasadı ve şampiyonluk kutlamaları için kente gelenlerle birlikte 1,5 milyonu geçeceği tahmin ediliyor.
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Trabzon’da bulunan toplam 35 bin 882 kişi kapasiteli 594 otel yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Kendi evleri ve akrabalarında kalacak kişilerle birlikte şampiyonluk göçü ile gelenlerle nüfusun katlandığı belirtilen kentte üst düzey güvenlik tedbirleri de alınıyor. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında toplanan İl Spor Güvenlik Kurulu, alınacak güvenlik önlemlerini masaya yatırdı. Trabzon’un yanı sıra çevre illerden takviye polis ve jandarma ekiplerin de geleceği kentte yoğun güvenlik önlemleri alınacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da alınan tedbirlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
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Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) kutlamalar ve alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kentte tarihi günlerden birinin yaşandığını söyleyen Vali Ustaoğlu, “Emniyet, Jandarma, Trabzonspor, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyemizle toplantı yaptık. Vatandaşlarımızın şampiyonluğa giden yolda bu coşku ve heyecanı iyi şekilde yaşamaları alınacak tedbirleri detaylı şekilde değerlendirdik. İçişleri Bakanımız ve bakan yardımcımızla güvenlik tedbirleriyle alakalı görüştük, onların da birtakım talimatları oldu. 3 bayramı birden kutlayacağımız bir sürece hep birlikte hazırlandık. Vatandaşımızın coşku ve heyecanının anlıyoruz. Özlem ve hasretle beklenen, çok güzel bir hikâyenin finali inşallah hafta sonu yaşanacak. Bizler de vatandaşımızın bu coşkusunu huzurlu şekilde geçirmesi adına tedbirlerimizi aldık” dedi.
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Kent meydanı ile eski Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nun yerinde yapılan millet bahçesinin kutlama alanı olarak belirlendiğini açıklayan Vali Ustaoğlu, “Trabzon’a yoğun bir akın var. Vatandaşların hem bayramı memleketinde geçirme isteği hem de şampiyonluk coşkusunu burada yaşama talebi var. Son aldığımız bilgiye göre kente 42 ek uçak seferi ilave edilmiş. Belki önümüzdeki günlerde bu daha da artabilir. Bunun yanında özel ve toplu ulaşım araçları vasıtasıyla çevre illerden de kente yoğun katılım olacağını biliyoruz” diye konuştu.<br>
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Şampiyonluk kutlamaları için hazırlık yaptıklarını söyleyen Yusuf Şahinköse, “Bayilerde ve toplantılarca stokta meşale ve havai fişek kalmadı. Şehri gece gündüz renklendireceğiz. Büyük bir şampiyonluk kutlaması olacak. Trabzon yanacak gibi görünüyor” dedi.
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Trabzon'da nüfus 'patladı': Akın akın geliyorlar
Süper Lig'de Trabzonspor'un cumartesi günü seyircisi önünde Fraport TAV Antalyaspor'dan 1 puan alması halinde şampiyonluğu ilan etmeye hazırlandığı tarihi anlara ve kutlamalara tanıklık etmek isteyen taraftarların kente akını sürüyor.
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