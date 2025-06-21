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Trabzonspor'dan yatırımcılarına kritik uyarı

Trabzonspor'dan yatırımcılarına kritik uyarı

18:0421/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
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Trabzonspor Kulübü
Trabzonspor Kulübü

Bordo-mavili kulüp, 19 Haziran 2025 tarihi itibarıyla başlatılan sermaye azaltımı ve artırımı süreci kapsamında TSPOR rüçhan kuponlarıyla ilgili yaşanan olağandışı fiyat hareketliliklerine ilişkin yatırımcılarını uyardı.

Trabzonspor Kulübü, borsada TSPOR rüçhan kuponlarıyla ilgili yaşanan olağandışı fiyat hareketliliklerine ilişkin yatırımcılarına uyarıda bulundu.


Bordo-mavililerden yatırımcılarına yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. olarak, 19 Haziran 2025 tarihi itibarıyla başlatılan sermaye azaltımı ve artırımı süreci kapsamında TSPOR rüçhan hakkı referans fiyatı 3,45 TL, ana hisse fiyatı ise 1,5933 TL olarak belirlenmiştir.


İşlemlerin başlamasıyla birlikte, iki gündür özellikle rüçhan hakkı kuponları piyasasında piyasa bozucu olağandışı fiyat hareketliliklerinin yaşandığı tespit edilmiştir. Ne yazık ki, bazı gruplar TSPOR rüçhan kuponların değerini kasıtlı şekilde düşürerek yatırımcılarımızın ellerindeki kuponları çok düşük fiyatlardan toplamış; ardından bu kuponlar aracılığıyla düşük maliyetli olarak elde ettikleri TSPOR hisselerini, ana işlem tahtasındaki fiyattan satarak/ satışa koymak suretiyle yüksek kazançlı bir arbitraj işlemi gerçekleştirmiştir.


Bu manipülatif işlemler sonucunda;

• Hem TSPOR ana hissesi değer kaybına uğramış,

• Hem de birçok küçük yatırımcımız rüçhan kuponlarını ve hisselerini düşük fiyatla satarak mağdur olmuştur.


Bu nedenle yatırımcılarımızın, rüçhan kuponlarıyla ilgili işlem yapmadan önce mutlaka yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kurumlardaki müşteri temsilcileriyle görüşmeleri ve kararlarını ona göre vermeleri büyük önem taşımaktadır.


Kulübümüz, bu olağandışı fiyat hareketlerini organize şekilde gerçekleştiren aracı kurumları ve gruplar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gerekli suç duyurusunda bulunacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz."






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