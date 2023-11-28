Trabzonsporlu futbolculardan tebessüm ettiren not

Uzun bekleyişin ardından karnı acıkan Trabzonsporlu futbolcular, saatler gece yarısını gösterirken havalimanı kantininin kapalı olduğunu gördü. Görevliyi bulamayan oyuncular, kantinden alışveriş yaptı ve Eren Elmalı imzasıyla dükkana şu notu bıraktı: "İyi akşamlar. Çok acıktığımız için birkaç parça çikolata ve bisküvi aldık. Parayı pipetlerin altına bıraktık. Hakkınızı helal edin".