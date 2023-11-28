Trabzonsporlu futbolculardan tebessüm ettiren not

Futbolcuların kantine bıraktığı not
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Sivasspor'la 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından dönüş yoluna geçen bordo-mavililer, buzlanma nedeniyle saat 02.00'ye kadar havalimanında beklemek zorunda kaldı.
Uzun bekleyişin ardından karnı acıkan Trabzonsporlu futbolcular, saatler gece yarısını gösterirken havalimanı kantininin kapalı olduğunu gördü. Görevliyi bulamayan oyuncular, kantinden alışveriş yaptı ve Eren Elmalı imzasıyla dükkana şu notu bıraktı: "İyi akşamlar. Çok acıktığımız için birkaç parça çikolata ve bisküvi aldık. Parayı pipetlerin altına bıraktık. Hakkınızı helal edin".
Trabzonsporlu futbolcuların bu örnek davranışı büyük takdir topladı.