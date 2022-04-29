Trabzonsporlu taraftarlardan F.Bahçe ve G.Saray'a gönderme Şampiyonluğunu ilan etmek için sadece 1 puana ihtiyacı olan Trabzonspor, Antalyaspor ile oynayacağı maçın son idmanını taraftarı önünde yaptı. Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenmanda tribünde açılan bir pankart ise dikkati çekti.

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