Trabzonsporlu taraftarlardan F.Bahçe ve G.Saray'a gönderme

Süper Lig'in 35. haftası öncesinde şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemeye çok yaklaşan Trabzonspor, 30 Nisan Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın son antrenmanını taraftarı önünde gerçekleştirdi.
Medical Park'ta 12 bin dolayında bordo-mavili taraftar, meşaleler ve 'Şampiyon Trabzonspor' tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi.
"Kimine dert düşer, kimine keder"
Bordo-mavili tribünlerden Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı.
Tribüne asılan sarı-lacivert ve sarı-kırmızılı pankartta, "İlahi takdirdir lütfeder kader. Kimine dert düşer, kimine keder" ifadelerine yer verildi.
İşte o pankart: