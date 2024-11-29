Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanacak. Trabzonspor deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililerin bu maç öncesi kamp kadrosu açıklandı.
30 Kasım Cumartesi günü GAİN Park Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Burak Pakkan düdük çalacak.
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