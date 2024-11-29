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Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

15:3929/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takımın kamp kadrosu açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanacak. Trabzonspor deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililerin bu maç öncesi kamp kadrosu açıklandı.


30 Kasım Cumartesi günü GAİN Park Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Burak Pakkan düdük çalacak.



#Trabzonspor
#Alanyaspor
#Süper Lig

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