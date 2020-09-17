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Trabzonspor'un anlaştığı Lewis Baker kimdir?

Chelsea'den Trabzonspor'a: İmzayı atmaya geliyor

Trabzonspor, bonservisi Chelsea'de bulunan orta saha oyuncusu Lewis Baker'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. İngiliz futbolcunun bugün İstanbul aktarmalı Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
Lewis Baker'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro.

Lewis Baker'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro.

Trabzonspor, Chelsea'den İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Renard Baker'i kadrosuna kattı. Baker geçen sezonu Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf formasıyla tamamladı. İngiliz futbolcu, satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edildi.

En iyi performansı Vitesse'de

Baker, Chelsea'nin sürekli kiralık gönderdiği bir futbolcu olarak göze çarpıyor. Geçen sezonu Bundesliga'da geçiren 25 yaşındaki Baker, bir önceki sezon Leeds United, ondan önceki sezon ise Middlesbrough formalarını terletti. Baker'in en iyi performans gösterdiği takım ise Hollanda ekibi Vitesse ile oldu. İngiliz futbolcu 2 sezon terlettiği Vitesse formasıyla 73 maça çıktı ve 20 gol, 11 asistlik performans gösterdi.

Lewis Baker'in Chelsea ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Lewis Baker'in Chelsea ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İngiltere alt yaş milli takımlarıyla 45 maça çıktı

İngiltere alt yaş milli takımlarında farklı kategorilerde formasını 45 kez giyen Baker, 19 kez de fileleri havalandırdı. Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton'ın Chelsea'de görev aldığı dönemde kiralık oyunculardan sorumlu antrenörü olması ve Baker'i iyi tanıması da transferde önemli bir rol oynadı.

Bugün geliyor

Trabzonspor'un yeni transferi Lewis Baker'in bugün İstanbul aktarmalı Trabzon'a gelmesi bekleniyor. İngiliz oyuncu sağlık kontrollerini ardından resmi imzayı atacak ve takım ile çalışmalara başlayacak.


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