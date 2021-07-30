Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu: Güçlü takımlar var

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor, 3. eleme turunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşti.
Bordo-mavili ekibin rakibini belirleyen turnuvanın 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında, İsviçre'nin Servette takımı sahasında Molde'yi ağırladı.
İlk maçı 3-0 kazanan Molde, rövanş mücadelesini 2-0 kaybetmesine karşın tur atlayan taraf oldu.
Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
Tottenham ve Roma olası rakipler arasında
Trabzonspor, bu turu geçmesi durumunda gruplara katılabilmek için Play-Off mücadelesi verecek.
Bordo-mavililerin olası Play-Off maçlarındaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri:
- Roma
- Tottenham
- Basel
- Kopenhag
- Viktoria Plzen
- Gent
- Anderlecht
- Lask
- Feyenoord
- Qarabağ
- Maccabi Tel Aviv
- Stade Rennais
- Partizan
- Celtic
- Paok
- Hapoel Beer-Sheva
- Astana