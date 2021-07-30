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Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu: Güçlü takımlar var

UEFA Konferans Ligi'nde Molde ile eşleşen Trabzonspor'un turu geçmesi halinde Play-Off'taki muhtemel rakipleri belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun muhtemel rakipleri belli oldu: Güçlü takımlar var
Bordo-mavililer hazırlıklarını sürdürüyor.

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor, 3. eleme turunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşti.

Bordo-mavili ekibin rakibini belirleyen turnuvanın 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında, İsviçre'nin Servette takımı sahasında Molde'yi ağırladı.

İlk maçı 3-0 kazanan Molde, rövanş mücadelesini 2-0 kaybetmesine karşın tur atlayan taraf oldu.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

Tottenham ve Roma olası rakipler arasında

Trabzonspor, bu turu geçmesi durumunda gruplara katılabilmek için Play-Off mücadelesi verecek.

Bordo-mavililerin olası Play-Off maçlarındaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri:

  • Roma
  • Tottenham
  • Basel
  • Kopenhag
  • Viktoria Plzen
  • Gent
  • Anderlecht
  • Lask
  • Feyenoord
  • Qarabağ
  • Maccabi Tel Aviv
  • Stade Rennais
  • Partizan
  • Celtic
  • Paok
  • Hapoel Beer-Sheva
  • Astana

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