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Spor Trabzonsporun şampiyonluğunu ilan edeceği Antalyaspor maçına yoğun ilgi
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Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan edeceği Antalyaspor maçına yoğun ilgi

Trabzonspor’un, cumartesi günü sahasında oynayacağı ve 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Antalyaspor maçını izlemek için Almanya, Hollanda gibi ülkelerden Trabzon’a gelenler bilet almak için yoğun çaba sarf ediyor. Bazı taraftarlar sahurda gişe önünde kuyruğa girerek bilet alabilmek için bekledi.

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Haber Merkezi İHA
Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan edeceği Antalyaspor maçına yoğun ilgi
Taraftarlar bilet için uzun kuyruklar oluşturdu.

Trabzonspor’un, Süper Lig’in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi var.

Taraftarlar bilet alabilmek için saatlerce beklemek zorunda kalırken, şampiyonluk havasını yaşamak için çektikleri zorluğun pek de önemli olmadığını söylediler.

"Bilet her an bitebilir"

Almanya’dan geldiğini ve bilet alabilmek için sahurdan beri beklediğini belirten Tunahan Kazancı, “Şampiyonluğu 38 senedir beklemişiz burada sahurdan beri beklemek bir şey değil. Bilet her an bitebilir ilk sırada olmama rağmen yine de endişeliyim. Daha önce 5 ay önce maça gelmiştim. Bu maçta statta olmam lazım. İnşallah 2-0 yeneriz” dedi.

  • "Sabah saatlerinden beri bekliyorum"
  • Hollanda’dan gelen Emre Şahintürk ise, “Hollanda’dan geliyorum bilet alabilmek için sabah saatlerinden beri de bekliyorum. Çok önemli bir maç inşallah yeneceğiz başka çaresi yok” diye konuştu.

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