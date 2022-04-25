Trabzonspor idmanı taraftara açıyor

Ekonomi

Ülker'den bayram hazırlığı: Vatandaşın ağzını 50 çeşit ürünle tatlandıracak

Ülker, Ramazan Bayramı’nı hediyelik ve ikramlık 50 çeşit ürünle karşılayarak, bu sene 6 bin 700 kişiye istihdam sağlıyor. Ramazan Bayramı hazırlıklarına ilişkin konuşan Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi Mustafa Kabakçı, "Hediyelik ve ikramlık çikolatada 22, şekerlemede 28 çeşit ürünle bir kez daha en güzel bayram ziyaretlerine eşlik etmeye devam edeceğiz" dedi.