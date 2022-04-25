Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Trabzonspor idmanı taraftara açıyor
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor idmanı taraftara açıyor

Şampiyonluğun 1 puan uzağında olan Trabzonspor, cuma günü Medical Park Stadı'nda taraftara açık antrenman yapacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Trabzonspor idmanı taraftara açıyor
Bordo-mavililerin Beşiktaş derbisinde yaptığı koreografi

Süper Lig'de 34 hafta sonunda 76 puanla liderliğini sürdüren ve 35. haftada şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemek isteyen Trabzonspor'da futbolcular, günü izinli geçirecek.

Bordo-mavililer, 30 Nisan Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak oyuncular, akşam saatlerinde zorlu karşılaşma öncesi ilk çalışmasını yapacak.

Son antrenman Akyazı'da

Trabzonspor'un, Antalyaspor maçı öncesi son antrenmanı Medical Park Stadı'nda yapmayı planladığı öğrenildi.

Karadeniz ekibinin, şampiyonluğu garantileme fırsatı olduğu haftada son çalışmasını cuma günü taraftara açık bir şekilde kendi stadında gerçekleştireceği belirtildi.

Trabzonspor'un hücumcuları fırtına gibi esti
SPOR
Trabzonspor'un hücumcuları fırtına gibi esti

Dev satışta son viraj

Dev satışta son viraj

Baskılara dayanamadılar: Elon Musk ile masaya oturacaklar.
Hem kafeinsizhem daha ucuz

Hem kafeinsiz
hem daha ucuz

​Türk bilim insanları üretti: Hastalıklara da iyi geliyor.
Şahan Gökbakarın Tortum şelalesi kurudu iddiasına videolu yanıt: Gel de gör hepsi yalan işte bu gerçek

Her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma.

​Bayramda akın edecekler: Doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

​Sektör temsilcileri 'kaçınılmaz' diyerek tarih verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.