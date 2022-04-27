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Spor Trabzonsporun şampiyonluk maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak
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Trabzonspor'un şampiyonluk maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavili takımın mücadeleden en az 1 puan ile ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun şampiyonluk maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak
Atilla Karaoğlan

Süper Lig’de 35. hafta heyecanı 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklanan Merkez Hakem Kurulu’nun atamalarına göre, Süper Lig’de bu hafta düdük çalacak hakemler şöyle:

29 Nisan Cuma

20.30 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

20.30 GZT Giresunspor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler

30 Nisan Cumartesi

16.00 İ.H. Konyaspor - V. Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy

20.30 A. Hatayspor - Altay: Abdulkadir Bitigen

20.30 Trabzonspor - F.T. Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

1 Mayıs Pazar

16.00 Y. Kayserispor - Beşiktaş: Erkan Özdamar

16.00 A. Alanyaspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

20.30 Galatasaray - D.G. Sivasspor: Kadir Sağlam

20.30 Göztepe - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

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