Trabzonspor'un şampiyonluk maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Süper Lig’de 35. hafta heyecanı 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklanan Merkez Hakem Kurulu’nun atamalarına göre, Süper Lig’de bu hafta düdük çalacak hakemler şöyle:
29 Nisan Cuma
20.30 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
20.30 GZT Giresunspor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler
30 Nisan Cumartesi
16.00 İ.H. Konyaspor - V. Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
20.30 A. Hatayspor - Altay: Abdulkadir Bitigen
20.30 Trabzonspor - F.T. Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
1 Mayıs Pazar
16.00 Y. Kayserispor - Beşiktaş: Erkan Özdamar
16.00 A. Alanyaspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
20.30 Galatasaray - D.G. Sivasspor: Kadir Sağlam
20.30 Göztepe - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
- Yeni MHK ile göreve döndüler
- Görevden alınan hakemlerden Cüneyt Çakır, geçtiğimiz hafta yeni MHK ile göreve dönmüştü. Bu hafta geri dönen hakemler arasına Alper Ulusoy, Abdülkadir Bitigen ve Mert Güzenge de eklendi.
Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu👇
📌Fenerbahçe-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
📌Trabzonspor-Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
📌Kayserispor-Beşiktaş: Erkan Özdamar
📌Galatasaray-Sivasspor: Kadir Sağlam pic.twitter.com/lBHrfPa6W4
Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu👇