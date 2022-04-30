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Spor Trabzonsporun şampiyonluk maçında gönderme içeren koreografi
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Trabzonspor'un şampiyonluk maçında gönderme içeren koreografi

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile karşılaştı. Bordo mavililerin şampiyonluğunu ilan etme şansına sahip olduğu mücadele öncesinde taraftarlar dikkat çekici bir koreografiye imza attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun şampiyonluk maçında gönderme içeren koreografi
Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluk maçında dikkat çekici bir koreografi hazırladı.

Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasından önce bordo mavili taraftarlar unutulmayacak bir koreografiye imza attılar.

Bordo mavili tribünler yaptıkları koreografide şampiyon başkanlarını anarken ezeli rakiplerine de göndermelerde bulundu.

İşte Trabzonsporlu taraftarların Antalyaspor maçında yaptıkları koreografi;

İşte o anlar;

Trabzonspor'un şampiyonluk maçında muhteşem koreografi
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Trabzonspor'un şampiyonluk maçında muhteşem koreografi
Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile karşılaştı. Bordo mavililerin şampiyonluğunu ilan etme şansına sahip olduğu mücadele öncesinde taraftarlar dikkat çekici bir koreografiye imza attı.


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