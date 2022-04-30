Trabzonspor'un şampiyonluk maçında gönderme içeren koreografi

Trabzonspor'un Antalyaspor ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasından önce bordo mavili taraftarlar unutulmayacak bir koreografiye imza attılar.
Bordo mavili tribünler yaptıkları koreografide şampiyon başkanlarını anarken ezeli rakiplerine de göndermelerde bulundu.
İşte Trabzonsporlu taraftarların Antalyaspor maçında yaptıkları koreografi;
Trabzonspor tribünlerinde açılan pankartlar pic.twitter.com/aRHrhmi2q2
Trabzonspor tribünlerinde açılan pankartlar pic.twitter.com/aRHrhmi2q2— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 30, 2022
İşte o anlar;