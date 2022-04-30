Trabzonspor'un şampiyonluk maçında gönderme içeren koreografi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri ile Ukrayna'yı görüştü: Elimizden gelen desteği vermeye hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler(BM) Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. Guterres, Moskova ve Kiev temasları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İnsani Temas Grubu, tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğündeki çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını belirtti.