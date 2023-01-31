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Demokratik Kongolu golcü için kariyerinde toplam 25.9 milyon euro bonservis ödendi.
İngiltere Championship ekiplerinden Watford, Adana Demirspor ile yollarını ayıran Demokratik Kongolu forvet Britt Assombalonga ile anlaştı.
Watford'dan yapılan açıklamada. 30 yaşındaki futbolcunun 6 aylık bir sözleşme ve bir yıl opsiyonlu kontratı uzatma seçeneğiyle transfer edildiğini duyurdu. Assombalonga, futbola Watford altyapısında başladı ve 2011 yılında A takıma yükseldi. Demokratik Kongolu oyuncu, 2021-2022 sezonu öncesi İngiliz ekiplerinden Middlesbrough'tan Adana Demirspor'a transfer olmuştu.