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Spor

Assombalonga Watford'a imza attı

Geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor ile yollarını ayıran Britt Assombalonga, altyapısından başladığı Watford'a imza attı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:25 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Demokratik Kongolu golcü için kariyerinde toplam 25.9 milyon euro bonservis ödendi.

Demokratik Kongolu golcü için kariyerinde toplam 25.9 milyon euro bonservis ödendi.

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, Adana Demirspor ile yollarını ayıran Demokratik Kongolu forvet Britt Assombalonga ile anlaştı.


Watford'dan yapılan açıklamada. 30 yaşındaki futbolcunun 6 aylık bir sözleşme ve bir yıl opsiyonlu kontratı uzatma seçeneğiyle transfer edildiğini duyurdu. Assombalonga, futbola Watford altyapısında başladı ve 2011 yılında A takıma yükseldi. Demokratik Kongolu oyuncu, 2021-2022 sezonu öncesi İngiliz ekiplerinden Middlesbrough'tan Adana Demirspor'a transfer olmuştu.


  • Geçen sezon mavi-siyahlı formayla 40 resmi maçta 12 gol atan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise 14 resmi karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.




#Britt Assombalonga
#Watford
#Adana Demirspor
#Transfer
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Assombalonga Watford'a imza attı
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