İngiltere Championship ekiplerinden Watford, Adana Demirspor ile yollarını ayıran Demokratik Kongolu forvet Britt Assombalonga ile anlaştı.

Watford'dan yapılan açıklamada. 30 yaşındaki futbolcunun 6 aylık bir sözleşme ve bir yıl opsiyonlu kontratı uzatma seçeneğiyle transfer edildiğini duyurdu. Assombalonga, futbola Watford altyapısında başladı ve 2011 yılında A takıma yükseldi. Demokratik Kongolu oyuncu, 2021-2022 sezonu öncesi İngiliz ekiplerinden Middlesbrough'tan Adana Demirspor'a transfer olmuştu.