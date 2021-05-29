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Göztepe'de stopere çifte aday: Zanka ve Hosseini

Alpaslan ve Titi ile yollarını ayıran Göztepe, Fenerbahçe'den Zanka ve Trabzonspor'dan ayrılan Hosseini'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi DHA
Transfer haberleri: Göztepe, Fenerbahçeli oyuncunun peşinde
Zanka'nın sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Göztepe, stoper bölgesi için iki oyuncuyu listesine aldı. Alpaslan ve Titi'nin takımdan ayrılmasıyla defansa mutlaka takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar Fenerbahçeli Zanka ve Trabzonspor'la yollarını resmen ayıran Hosseini ile temaslara başladı.

Hosseini teklife sıcak bakıyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi süren Danimarkalı Zanka için nabız yoklayan kurmayların İranlı Hosseini'nin de menajeriyle görüşme yaptığı ifade edildi. Şu an boşta olan 24 yaşındaki Hosseini'nin kariyerine Süper Lig'de devam etmeye sıcak baktığı ve yeni sezonda sarı-kırmızılıların formasını giyebileceği bildirildi.

  • Zanka'nın satılması planlanıyor
  • Fenerbahçe'nin 2 sezon önce kadrosuna dahil edip önce Fortuna Düsseldorf'a ardından Kopenhag'a kiraladığı Zanka'yı elden çıkarmayı düşündüğü de iddia edildi. Zanka, Euro 2020'de yer alacak Danimarka'nın aday kadrosuna dahil edilmişti.

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